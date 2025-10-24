Im Landeskrankenhaus Rheinland-Pfalz herrscht dicke Luft. In diesem Jahr droht ein finanzielles Desaster. Nicht nur deshalb steht Geschäftsführer Alexander Wilhelm in der Kritik. Wie unsere Zeitung erfuhr, wurde eine externe Kanzlei eingeschaltet.
Eine externe Rechtsanwalts- und Wirtschaftsprüfungskanzlei untersucht derzeit die anonym vorgebrachten Vorwürfe gegen die Geschäftsführung des Landeskrankenhauses Rheinland-Pfalz. Dies bestätigte das Gesundheitsministerium auf Anfrage. Nach Informationen unserer Zeitung soll die Koblenzer Großkanzlei unter anderem durch Befragungen von Mitarbeitern überprüfen, ob tatsächlich ein Fehlverhalten des Geschäftsführers Alexander Wilhelm vorliegt, das ...