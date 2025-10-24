Klinikträger in Schieflage Kanzlei prüft Vorwürfe gegen Landeskrankenhaus-Chef Tim Kosmetschke

Marian Ristow 24.10.2025, 16:13 Uhr

i Der Altbau der Rhein-Mosel-Fachklinik, der größten Einrichtung des Landeskrankenhauses mit mehr als 1000 Betten. Thomas Frey. picture alliance/dpa

Im Landeskrankenhaus Rheinland-Pfalz herrscht dicke Luft. In diesem Jahr droht ein finanzielles Desaster. Nicht nur deshalb steht Geschäftsführer Alexander Wilhelm in der Kritik. Wie unsere Zeitung erfuhr, wurde eine externe Kanzlei eingeschaltet.

Eine externe Rechtsanwalts- und Wirtschaftsprüfungskanzlei untersucht derzeit die anonym vorgebrachten Vorwürfe gegen die Geschäftsführung des Landeskrankenhauses Rheinland-Pfalz. Dies bestätigte das Gesundheitsministerium auf Anfrage. Nach Informationen unserer Zeitung soll die Koblenzer Großkanzlei unter anderem durch Befragungen von Mitarbeitern überprüfen, ob tatsächlich ein Fehlverhalten des Geschäftsführers Alexander Wilhelm vorliegt, das ...







