Erlebnisse am Nürburgring
Familientag bietet Ring-Action – bei freiem Eintritt
Der Nürburgring ist das ganze Jahr über ein spannendes Ausflugsziel. An diesem Sonntag zeigt er sich von seiner familienfreundlichsten Seite: Beim Familientag, der von unserer Zeitung mitpräsentiert wird, gibt es ein riesiges Programm. Kostenlos.
Die Herbstferien gehen zu Ende – wie wäre es zum Abschluss mit einem actiongeladenen Ausflug in die Eifel? Der Nürburgring verwandelt sich am Sonntag, 26. Oktober, 10 bis 17 Uhr, wieder in eine große Erlebniswelt für groß und klein. Der Ring und unsere Zeitung präsentieren den Familientag gemeinsam – mit spannenden Mitmachaktionen, mitreißenden Shows und vielen Überraschen, wie es in einer Ankündigung der Rennstrecke heißt.