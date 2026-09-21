Das Hotel Rittersturz wurde kürzlich als „Ort der rheinland-pfälzischen Demokratiegeschichte ausgezeichnet“. Der Landtagspräsident kündigte an, dass das wohl nicht der letzte Ort in Koblenz gewesen sein wird. Welche Orte kämen denn noch infrage?
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Egal, wo man hinschaut – in Koblenz finden sich zahlreiche geschichtsträchtige Orte. Erst kürzlich bekam das Hotel Rittersturz, in dem 1948 die Rittersturz-Konferenz abgehalten wurde, im Forum Confluentes die Auszeichnung „ Ort der rheinland-pfälzischen Demokratiegeschichte“ verliehen.