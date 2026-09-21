Blick auf Koblenzer Historie
Was wird der nächste Ort der Demokratiegeschichte?
Im Forum Confluentes in Koblenz steht die Auszeichnung „Ort der rheinland-pfälzischen Demokratiegeschichte“ für das Hotel Ritter
Im Forum Confluentes in Koblenz steht die Auszeichnung „Ort der rheinland-pfälzischen Demokratiegeschichte“ für das Hotel Rittersturz. Doch das soll nicht der letzte Ort in Koblenz sein, der diese Auszeichnung bekommt.
Nina Legler

Das Hotel Rittersturz wurde kürzlich als „Ort der rheinland-pfälzischen Demokratiegeschichte ausgezeichnet“. Der Landtagspräsident kündigte an, dass das wohl nicht der letzte Ort in Koblenz gewesen sein wird. Welche Orte kämen denn noch infrage?

Lesezeit 3 Minuten
Egal, wo man hinschaut – in Koblenz finden sich zahlreiche geschichtsträchtige Orte. Erst kürzlich bekam das Hotel Rittersturz, in dem 1948 die Rittersturz-Konferenz abgehalten wurde, im Forum Confluentes die Auszeichnung „ Ort der rheinland-pfälzischen Demokratiegeschichte“ verliehen.
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