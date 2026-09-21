Staatsanwaltschaft ermittelt
Kommentar zu Haupts Post: Verdacht der Volksverhetzung
Ein halbes Jahr nach der Landtagswahl schrumpft die zu Beginn der Wahlperiode gewachsene AfD-Landtagsfraktion von 24 auf 23 Mitg
Ein halbes Jahr nach der Landtagswahl schrumpft die zu Beginn der Wahlperiode gewachsene AfD-Landtagsfraktion von 24 auf 23 Mitglieder: Der Speyerer Landtagsabgeordnete Benjamin Haupt ist nicht mehr Mitglied der AfD-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag.
Carsten Koall/dpa

Der bisherige AfD-Landtagsabgeordnete Benjamin Haupt wurde aus der Partei sowie der AfD-Fraktion geworfen. Ein Post zum Flüchtlingsansturm auf Ceuta und menschenverachtende Kommentare waren nicht der Grund. Doch die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Lesezeit 2 Minuten
Die mitunter menschenverachtenden Kommentare unter einem Beitrag des aus der AfD ausgeschlossenen Landtagsabgeordneten Benjamin Haupt zum Flüchtlingsansturm auf Ceuta lassen die Staatsanwaltschaft aktiv werden. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal bestätigt unserer Zeitung auf Anfrage, dass die Kommentare unter dem Gesichtspunkt einer möglichen Straftat der Volksverhetzung geprüft würden.
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