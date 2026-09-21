Der bisherige AfD-Landtagsabgeordnete Benjamin Haupt wurde aus der Partei sowie der AfD-Fraktion geworfen. Ein Post zum Flüchtlingsansturm auf Ceuta und menschenverachtende Kommentare waren nicht der Grund. Doch die Staatsanwaltschaft ermittelt.
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Die mitunter menschenverachtenden Kommentare unter einem Beitrag des aus der AfD ausgeschlossenen Landtagsabgeordneten Benjamin Haupt zum Flüchtlingsansturm auf Ceuta lassen die Staatsanwaltschaft aktiv werden. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal bestätigt unserer Zeitung auf Anfrage, dass die Kommentare unter dem Gesichtspunkt einer möglichen Straftat der Volksverhetzung geprüft würden.