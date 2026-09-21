Nach den Landtagswahlen
Rätselraten um Gordon Schnieders CDU-Geheimtreffen
Gut behütet: Der rheinland-pfälzische CDU-Vorsitzende Gordon Schnieder auf dem Weg in die Berliner Parteizentrale.
Gut behütet: Der rheinland-pfälzische CDU-Vorsitzende Gordon Schnieder auf dem Weg in die Berliner Parteizentrale.
Michael Kappeler/dpa

Nach den Wahlschlappen wächst der Druck auf die Parteispitzen von CDU und SPD. Die Rheinland-Pfälzer Gordon Schnieder und Alexander Schweitzer könnten jetzt wichtige Rollen spielen. Schnieder hatte am Wahlabend CDU-Landeschefs zum Gespräch getroffen.

Lesezeit 2 Minuten
  Die Wahlen am Sonntag waren vor allem für die CDU ein politischer Schock. In Mecklenburg-Vorpommern scheiterte sie erstmals am Einzug in ein Landesparlament. In Berlin verlor die bei der vergangenen Wahl noch stärkste Partei massiv an Zustimmung und musste den ersten Platz an die Linke abtreten.
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