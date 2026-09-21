Am kommenden Wochenende Bauarbeiten im Westerwald: A48 wird voll gesperrt 21.09.2026, 13:24 Uhr

i Bei Höhr-Grenzhausen entsteht eine neue Überführung über die A48. Wegen der Bauarbeiten steht jetzt erneut eine Vollsperrung der Autobahn an (Symbolfoto). Soeren Stache. picture alliance/dpa

Wer am Wochenende vom Rheintal in den Westerwald fahren will, kann dafür die A48 nicht nutzen: Die Autobahn wird von Freitagabend bis Montagmorgen in beiden Richtungen voll gesperrt. Grund sind Bauarbeiten bei Höhr-Grenzhausen. Die Details.

Der Bau einer neuen Überführung über die A48 im Westerwald sorgt ein weiteres Mal dafür, dass ein Abschnitt der Autobahn für ein Wochenende komplett gesperrt werden muss – in beide Fahrtrichtungen. Zwischen dem Autobahndreieck Dernbach und der Anschlussstelle Bendorf/Neuwied geht Ende September nichts: Von Freitag, 25.







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