Gute Psychiater arbeiten oft mit verblüffend einfachen Methoden. In der Politik funktionieren die zwar nur bedingt, der Blick des Therapeuten hilft aber, sich über die Mechanismen klar zu werden, wie Manfred Lütz im Interview verdeutlicht.
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Manfred Lütz bezeichnet sich gern als rheinische Frohnatur. Vor allem sieht er in fast jeder misslichen Situation auch das Positive: „Psychologische Lichtblicke in irren Zeiten“ lautet der Untertitel seines neuen Buchs „Churchills Augen“. Wie immer geht es darin auch um die aktuelle Politik.