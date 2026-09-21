Neues Buch von Manfred Lütz „Trumps Gefährlichkeit kann man nicht wegtherapieren“ Christa Sigg 21.09.2026, 14:00 Uhr

i Ist bekannt für klare Worte und hat mit „Churchills Augen – Psychologische Lichtblicke in irren Zeiten“ vor Kurzem sein neues Buch vorgelegt: der Bonner Psychiater, Theologe und Autor Manfred Lütz. Amanda Berens. Random House

Gute Psychiater arbeiten oft mit verblüffend einfachen Methoden. In der Politik funktionieren die zwar nur bedingt, der Blick des Therapeuten hilft aber, sich über die Mechanismen klar zu werden, wie Manfred Lütz im Interview verdeutlicht.

Manfred Lütz bezeichnet sich gern als rheinische Frohnatur. Vor allem sieht er in fast jeder misslichen Situation auch das Positive: „Psychologische Lichtblicke in irren Zeiten“ lautet der Untertitel seines neuen Buchs „Churchills Augen“. Wie immer geht es darin auch um die aktuelle Politik.







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