Neues Buch von Manfred Lütz
„Trumps Gefährlichkeit kann man nicht wegtherapieren“
Ist bekannt für klare Worte und hat mit „Churchills Augen – Psychologische Lichtblicke in irren Zeiten“ vor Kurzem sein neues Bu
Ist bekannt für klare Worte und hat mit „Churchills Augen – Psychologische Lichtblicke in irren Zeiten“ vor Kurzem sein neues Buch vorgelegt: der Bonner Psychiater, Theologe und Autor Manfred Lütz.
Amanda Berens. Random House

Gute Psychiater arbeiten oft mit verblüffend einfachen Methoden. In der Politik funktionieren die zwar nur bedingt, der Blick des Therapeuten hilft aber, sich über die Mechanismen klar zu werden, wie Manfred Lütz im Interview verdeutlicht.

Lesezeit 6 Minuten
Manfred Lütz bezeichnet sich gern als rheinische Frohnatur. Vor allem sieht er in fast jeder misslichen Situation auch das Positive: „Psychologische Lichtblicke in irren Zeiten“ lautet der Untertitel seines neuen Buchs „Churchills Augen“. Wie immer geht es darin auch um die aktuelle Politik.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

KulturKultur

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten