Erleben Sie einen geselligen Bingo-Nachmittag auf der Mosel! Am 27. September lädt unsere Zeitung zur 6. Bingo-Tour auf der „MS Goldstück“ ein.

Leinen los für die sechste Bingo-Tour unserer Zeitung: Zum sechsten Mal findet auf der „MS Goldstück“ ein geselliger Bingo-Nachmittag auf der Mosel statt, zu dem unsere Zeitung Leserinnen und Leser einlädt. Los geht es am Sonntag, 27. September, Einstieg ist ab 14 Uhr in Alken. Die Reise beginnt um 14:30 Uhr, führt Richtung Cochem und endet gegen 19:30 Uhr wieder in Alken.

An Bord werden mehrere Bingo-Runden gespielt. Im Eintrittspreis enthalten sind neben der Schifffahrt ein Stück Kuchen und eine Tasse Kaffee pro Person. Die Kosten betragen 45 Euro für Abonnenten unserer Zeitung (bei Vorlage des Rabattcodes „AboAusweis“) und 55 Euro für Nicht-Abonnenten. Anmeldungen sind unter rhein-zeitung.de/bingo möglich.

Die Bingo-Tour hat sich seit ihrem Start vor drei Jahren als regelmäßige Aktion etabliert. Die aktuelle Ausgabe steht im Zeichen des Doppeljubiläums der Zeitung: 80 Jahre gedruckte Ausgabe und 25 Jahre E-Paper werden im gesamten Jubiläumsjahr gefeiert. red