Aktion unserer Zeitung
Auf zum Bingo-Nachmittag auf der Mosel 
An Bord der MS Goldstück wird Bingo gespielt. Unsere Zeitung veranstaltet zum sechsten Mal einen Bingo-Nachmittag auf der „MS Go
An Bord der MS Goldstück wird Bingo gespielt. Unsere Zeitung veranstaltet zum sechsten Mal einen Bingo-Nachmittag auf der „MS Goldstück„ :
Silvia Pietsch/Personenschifffahrt MS Goldstück

Erleben Sie einen geselligen Bingo-Nachmittag auf der Mosel! Am 27. September lädt unsere Zeitung zur 6. Bingo-Tour auf der „MS Goldstück“ ein. 

Lesezeit 1 Minute

Leinen los für die sechste Bingo-Tour unserer Zeitung: Zum sechsten Mal findet auf der „MS Goldstück“ ein geselliger Bingo-Nachmittag auf der Mosel statt, zu dem unsere Zeitung Leserinnen und Leser einlädt. Los geht es am Sonntag, 27. September, Einstieg ist ab 14 Uhr in Alken. Die Reise beginnt um 14:30 Uhr, führt Richtung Cochem und endet gegen 19:30 Uhr wieder in Alken.

An Bord werden mehrere Bingo-Runden gespielt. Im Eintrittspreis enthalten sind neben der Schifffahrt ein Stück Kuchen und eine Tasse Kaffee pro Person. Die Kosten betragen 45 Euro für Abonnenten unserer Zeitung (bei Vorlage des Rabattcodes „AboAusweis“) und 55 Euro für Nicht-Abonnenten. Anmeldungen sind unter rhein-zeitung.de/bingo möglich.

Die Bingo-Tour hat sich seit ihrem Start vor drei Jahren als regelmäßige Aktion etabliert. Die aktuelle Ausgabe steht im Zeichen des Doppeljubiläums der Zeitung: 80 Jahre gedruckte Ausgabe und 25 Jahre E-Paper werden im gesamten Jubiläumsjahr gefeiert. red

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten