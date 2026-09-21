Im Team mit Manuela Schwesig? MYK-SPD-Landrat sieht Schweitzer in SPD-Bundesspitze Tim Kosmetschke 21.09.2026, 16:02 Uhr

i Können Alexander Schweitzer (Bildmitte) und Manuela Schwesig die SPD aus dem Tal herausführen? SPD-Landrat Marko Boos (Kreis Mayen-Koblenz) hält die beiden für geeignet (Archivbild). Jens Kalaene. picture alliance/dpa

Kann Alexander Schweitzer die SPD bundesweit aus dem Tal führen – im Team mit Manuela Schwesig? Nach dem Landtagswahlsonntag beginnen auch bei den Sozialdemokraten Personaldebatten. Ein Landrat aus RLP bringt Schweitzer explizit ins Gespräch.

Nach dem Landtagswahlsonntag werden vor allem in der CDU die Scherben zusammengefegt. Doch auch innerhalb der SPD haben die Wahlergebnisse von Berlin und Schwerin Nachwirkungen. Einen personellen Neuanfang an der Spitze der Bundespartei fordert beispielsweise Marko Boos, Landrat des Kreises Mayen-Koblenz – und bringt den kommissarischen SPD-Landeschef von Rheinland-Pfalz, Alexander Schweitzer, für eine Doppelspitze mit ...







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