Mitten im Bewerbungsverfahren für die Landesgartenschau 2032 stellt die Landesregierung plötzlich das ganze Projekt infrage. Selbstverschuldet, meinen Kritiker. Die Städte könnten sich die Schau nicht mehr leisten.
Lesezeit 3 Minuten
Welchen Effekt eine Landesgartenschau jenseits schöner Blumen haben kann, lässt sich heute noch gut in Trier beobachten. Auf dem Petrisberg entwickelte sich vor gut 20 Jahren das ehemalige Kasernengelände zu einem komplett neuen Stadtteil – mit Wohngebiet, Arbeitsplätzen und Naherholung.