Gastbeitrag Wirtschaft Mercosur, kein Agrarthema – sondern wichtig für alle 26.01.2026, 14:47 Uhr

i Landwirte protestieren vor dem Gebäude des Europäischen Parlaments und halten dabei ein Banner mit der Aufschrift "Stop Mercosur" in den Händen. Philipp von Ditfurth/dpa. picture alliance/dpa

Zölle werden zum Machtinstrument, sagt Johannes Heger, Präsident der Landesvereinigung der Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz (LVU). Der Umgang mit dem EU-Mercosur-Abkommen sei deshalb ein Lackmustest für Europa.

Die Weltwirtschaft ordnet sich neu – nicht leise, sondern unter erheblichem politischem Druck. Zölle werden zum Machtinstrument, Lieferketten geopolitisch bewertet, Handelsbeziehungen neu sortiert. Für ein exportstarkes Bundesland wie Rheinland-Pfalz ist das keine theoretische Debatte.







