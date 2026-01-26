Gastbeitrag Wirtschaft: Mercosur, kein Agrarthema – sondern wichtig für alle
Mercosur, kein Agrarthema – sondern wichtig für alle
Zölle werden zum Machtinstrument, sagt Johannes Heger, Präsident der Landesvereinigung der Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz (LVU). Der Umgang mit dem EU-Mercosur-Abkommen sei deshalb ein Lackmustest für Europa.
Die Weltwirtschaft ordnet sich neu – nicht leise, sondern unter erheblichem politischem Druck. Zölle werden zum Machtinstrument, Lieferketten geopolitisch bewertet, Handelsbeziehungen neu sortiert. Für ein exportstarkes Bundesland wie Rheinland-Pfalz ist das keine theoretische Debatte.