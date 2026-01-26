Die rheinland-pfälzische Landesregierung verspricht nach Hilferufen aus den Schulen und Gewaltvorfällen mehr Sicherheit an von Gewalt betroffenen Schulen. Viele Punkte aus dem Sicherheitspaket bleiben aber im Ungefähren. Also alles nur heiße Luft?
Lesezeit 2 Minuten
Seit Wochen gelangen Hilferufe aus rheinland-pfälzischen Schulen an die Öffentlichkeit. Oft geht es um psychische oder sogar körperliche Gewalt. Für die regierende SPD kam das Thema zur Unzeit. Mittlerweile zieht es sich bis in die heiße Phase des Wahlkampfs.