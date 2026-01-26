Nach Hilferufen und Gewalt Schulen: Ministerium sagt nicht, wo Polizei anrückt Bastian Hauck

Sebastian Stein 26.01.2026, 15:32 Uhr

i Ein Polizeibeamter steht vor der Karolina-Burger-Realschule plus in Ludwigshafen (Archivfoto). Die Schule ist in den letzten Monaten wegen Brandbriefen von Lehrern und Gewaltvorfällen in die Schlagzeilen geraten. Bildungs- und Innenministerium kündigten vergangene Woche an, Polizei an die Schulen zu schicken. Uwe Anspach/dpa

Die rheinland-pfälzische Landesregierung verspricht nach Hilferufen aus den Schulen und Gewaltvorfällen mehr Sicherheit an von Gewalt betroffenen Schulen. Viele Punkte aus dem Sicherheitspaket bleiben aber im Ungefähren. Also alles nur heiße Luft?

﻿ Seit Wochen gelangen Hilferufe aus rheinland-pfälzischen Schulen an die Öffentlichkeit. Oft geht es um psychische oder sogar körperliche Gewalt. Für die regierende SPD kam das Thema zur Unzeit. Mittlerweile zieht es sich bis in die heiße Phase des Wahlkampfs.







