Nach Hilferufen und Gewalt
Schulen: Ministerium sagt nicht, wo Polizei anrückt
Ein Polizeibeamter steht vor der Karolina-Burger-Realschule plus in Ludwigshafen (Archivfoto). Die Schule ist in den letzten Monaten wegen Brandbriefen von Lehrern und Gewaltvorfällen in die Schlagzeilen geraten. Bildungs- und Innenministerium kündigten vergangene Woche an, Polizei an die Schulen zu schicken.
Uwe Anspach/dpa

Die rheinland-pfälzische Landesregierung verspricht nach Hilferufen aus den Schulen und Gewaltvorfällen mehr Sicherheit an von Gewalt betroffenen Schulen. Viele Punkte aus dem Sicherheitspaket bleiben aber im Ungefähren. Also alles nur heiße Luft?

Lesezeit 2 Minuten
﻿ Seit Wochen gelangen Hilferufe aus rheinland-pfälzischen Schulen an die Öffentlichkeit. Oft geht es um psychische oder sogar körperliche Gewalt. Für die regierende SPD kam das Thema zur Unzeit. Mittlerweile zieht es sich bis in die heiße Phase des Wahlkampfs.

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzBildung

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten