Missbrauchsprozesse in Koblenz Diese Beweise sind bei Sexualdelikten entscheidend Kim Fauss 26.01.2026, 18:00 Uhr

i Laut LKA-Sprecher Bastian Kipping zählen körperliche Verletzungen oder DNA-Spuren zu den aussagekräftigsten Beweisen in Missbrauchsfällen. Was sonst noch beim Aufklären des Verbrechens helfen kann, hat unsere Zeitung erfragt. (Symbolbild) Annette Riedl/dpa. picture alliance/dpa

Opfer von sexuellem Missbrauch trauen sich oft erst Jahre nach der Tat, ihr Schweigen zu brechen – doch wie lässt sich das Vergehen dann noch beweisen? Das Landeskriminalamt erklärt, worauf es bei den Ermittlungen ankommt.

Am Koblenzer Landgericht wurden im Januar in gleich zwei schrecklichen Missbrauchsprozessen Urteile gesprochen. Ein 47-Jähriger muss für sieben Jahre in Haft, weil er seine damalige Ehefrau vergewaltigt und seine eigene minderjährige Tochter sowie seine Stieftochter sexuell missbraucht haben soll.







Artikel teilen

Artikel teilen