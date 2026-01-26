Opfer von sexuellem Missbrauch trauen sich oft erst Jahre nach der Tat, ihr Schweigen zu brechen – doch wie lässt sich das Vergehen dann noch beweisen? Das Landeskriminalamt erklärt, worauf es bei den Ermittlungen ankommt.
Lesezeit 3 Minuten
Am Koblenzer Landgericht wurden im Januar in gleich zwei schrecklichen Missbrauchsprozessen Urteile gesprochen. Ein 47-Jähriger muss für sieben Jahre in Haft, weil er seine damalige Ehefrau vergewaltigt und seine eigene minderjährige Tochter sowie seine Stieftochter sexuell missbraucht haben soll.