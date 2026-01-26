Missbrauchsprozesse in Koblenz
Diese Beweise sind bei Sexualdelikten entscheidend
Laut LKA-Sprecher Bastian Kipping zählen körperliche Verletzungen oder DNA-Spuren zu den aussagekräftigsten Beweisen in Missbrauchsfällen. Was sonst noch beim Aufklären des Verbrechens helfen kann, hat unsere Zeitung erfragt. (Symbolbild)
Annette Riedl/dpa. picture alliance/dpa

Opfer von sexuellem Missbrauch trauen sich oft erst Jahre nach der Tat, ihr Schweigen zu brechen – doch wie lässt sich das Vergehen dann noch beweisen? Das Landeskriminalamt erklärt, worauf es bei den Ermittlungen ankommt.

Lesezeit 3 Minuten
Am Koblenzer Landgericht wurden im Januar in gleich zwei schrecklichen Missbrauchsprozessen Urteile gesprochen. Ein 47-Jähriger muss für sieben Jahre in Haft, weil er seine damalige Ehefrau vergewaltigt und seine eigene minderjährige Tochter sowie seine Stieftochter sexuell missbraucht haben soll.

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzJustiz

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten