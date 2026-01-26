Mehr verkaufsoffene Sonntage Große Änderungen: So will FDP das Einkaufen reformieren Bastian Hauck 26.01.2026, 20:00 Uhr

i Die rheinland-pfälzische FDP möchte große Veränderungen beim Einkaufen möglich machen. Die Partei spricht sich unter anderem für eine Aufhebung des Ladenschlusses auf, außerdem für mehr verkaufsoffene Sonntage. Jens Büttner/dpa

Das rheinland-pfälzische Ladenöffnungsgesetz gilt als streng, und es gibt komplizierte Sonderfälle, etwa im Advent. Eine Novellierung ist zuletzt im Landtag gescheitert. Nun unternimmt die FDP einen neuen Anlauf. Titel: „Einkaufen, wenn Bedarf ist“.

Die Landes-FDP kämpft mit Spitzenkandidatin und Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt für eine stärkere Liberalisierung des Ladenöffnungsgesetzes in Rheinland-Pfalz. In der vergangenen Woche fasste der FDP-Landesvorstand einen entsprechenden Beschluss einstimmig.







