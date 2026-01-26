Personalabbau in Koblenz
Krise bei Canyon: Betriebsversammlung am Mittwoch
Das Firmengebäude des Fahrradherstellers Canyon in Koblenz (Archivbild).
Thomas Frey/dpa. picture-alliance/ dpa

Was haben die Eigentümer mit Canyon am Standort Koblenz vor? Unter diesem Titel plant die IG Metall eine Pressekonferenz im Nachgang der Betriebsversammlung beim kriselnden Koblenzer Fahrradhersteller. Diese ist für Mittwoch geplant.

Wie geht es weiter bei Canyon? Wie soll der von Firmenchef Roman Arnold angekündigte Personalabbau vonstattengehen? Gibt es Alternativen? Mit Spannung erwarten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Betriebsversammlung, die nach Angaben der IG Metal an diesem Mittwoch stattfinden wird.

