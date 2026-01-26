Urteil am Landgericht Koblenz Vier Jahre Haft wegen Kinderpornografie Johannes Mario Löhr 26.01.2026, 17:08 Uhr

i Das Landgericht Koblenz musste sich mit einem erschreckenden Fall zu Kinder- und Jugendpornografie beschäftigen: Ein Mann aus dem Kreis Ahrweiler ist nun zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Daniel Bockwoldt/dpa

Das Landgericht Koblenz musste sich schon wieder mit einem erschreckenden Fall zu Kinder- und Jugendpornografie beschäftigen: Ein Mann aus dem Kreis Ahrweiler ist in der Folge nun zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Details und Hintergründe.

Ein 58-jähriger Mann aus dem Landkreis Ahrweiler ist am Landgericht Koblenz von der Strafkammer um Richterin Katrin Weinert unter anderem wegen Verbreitung von Kinder- und Jugendpornografie zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt worden. Der Angeklagte war im April des vergangenen Jahres schon einmal wegen dieser Vorwürfe am Koblenzer Landgericht von einer anderen Strafkammer verurteilt worden – er hatte Revision gegen diese ...







