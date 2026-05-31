Große Resonanz bei Leseraktion
Tipps von Koblenzer Experten, um Steuern zu sparen
Die Steuererklärung muss bis zum 31. Juli beim Finanzamt abgegeben werden, sofern sie ohne steuerliche Beratung erstellt wird. D
Die Steuererklärung muss bis zum 31. Juli beim Finanzamt abgegeben werden, sofern sie ohne steuerliche Beratung erstellt wird. Die Mühe lohnt sich in den meisten Fällen. Dann gibt es Geld vom Staat zurück.
Hans-Jürgen Wiedl. picture alliance / Hans-Jürgen Wiedl/dpa-Zentralbild/dpa

Freibeträge, Sanierung, Pflege oder Schenkung – die Steuererklärung wirft viele Fragen auf. Zwei Experten der Steuerberaterkammer Koblenz verrieten am Lesertelefon, worauf es ankommt und wie man bares Geld spart.

Lesezeit 4 Minuten
Großes Interesse am Lesertelefon unserer Zeitung und viel Wissenswertes rund um die Steuererklärung: Zahlreiche Leserinnen und Leser haben die Gelegenheit genutzt, ihre Fragen zur Einkommensteuererklärung direkt mit Fachleuten zu besprechen. Rede und Antwort standen die Steuerberater Matthias Garrn, Präsidiumsmitglied der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz (SBK), sowie SBK-Vizepräsident Ralf Nick.

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Rheinland-PfalzWirtschaft

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