Freibeträge, Sanierung, Pflege oder Schenkung – die Steuererklärung wirft viele Fragen auf. Zwei Experten der Steuerberaterkammer Koblenz verrieten am Lesertelefon, worauf es ankommt und wie man bares Geld spart.
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Großes Interesse am Lesertelefon unserer Zeitung und viel Wissenswertes rund um die Steuererklärung: Zahlreiche Leserinnen und Leser haben die Gelegenheit genutzt, ihre Fragen zur Einkommensteuererklärung direkt mit Fachleuten zu besprechen. Rede und Antwort standen die Steuerberater Matthias Garrn, Präsidiumsmitglied der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz (SBK), sowie SBK-Vizepräsident Ralf Nick.