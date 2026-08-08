Gut versorgt in RLP
Was passiert mit meinem Haustier, wenn ich sterbe?
Ein Haustier ist für viele Menschen ein vollwertiges Familienmitglied. Umso wichtiger ist es, früh genug Vorsorge zu treffen. De
Ein Haustier ist für viele Menschen ein vollwertiges Familienmitglied. Umso wichtiger ist es, früh genug Vorsorge zu treffen. Denn was passiert eigentlich, wenn dem Halter etwas zustößt? Das sind die Möglichkeiten.
Thomas Warnack. picture alliance/dpa

Egal ob Hund, Hase oder Hamster: Für viele Menschen gehört das Haustier zur Familie. Umso wichtiger ist es, Vorsorge zu treffen. Denn wer kümmert sich im Ernstfall? Was passiert, wenn ich niemanden habe? Die Möglichkeiten und was dabei wichtig ist.

Lesezeit 5 Minuten
Der Schmerz ist groß, wenn das eigene Haustier stirbt. Schon allein der Gedanke daran bereitet wohl vielen Menschen Kummer. Früher oder später ist es so weit – doch was passiert eigentlich, wenn ein Haustier Herrchen oder Frauchen überlebt? Das kann durchaus passieren.
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