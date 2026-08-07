Gastbeitrag zur Wirtschaft DGB-Chefin: Minijobs – das süße Gift Susanne Wingertszahn 07.08.2026, 17:00 Uhr

i Besonders in der Gastronomie gibt es viele Minijobs. Einst galten sie als Sprungbrett in den Arbeitsmarkt, doch oft werden sie zur Sackgasse. Deshalb stehen sie auf dem Prüfstand. Karl-Josef Hildenbrand. picture alliance/dpa

Rheinland-Pfalz ist unter den Bundesländern die Nummer eins bei Minijobs – nirgendwo sonst gibt es im Verhältnis so viele. Einst galten sie als Sprungbrett in den Arbeitsmarkt, doch oft werden sie zur Sackgasse. Deshalb stehen sie auf dem Prüfstand.

Wer nur wenige Stunden in der Woche arbeiten kann oder möchte, landet häufig in einem Minijob. Als sie eingeführt wurden, verfolgte der Gesetzgeber ein klares Ziel: einfache Beschäftigungsverhältnisse rechtlich abzusichern, damit der Übergang in den Arbeitsmarkt gelingt.







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