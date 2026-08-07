Gastbeitrag zur Wirtschaft
DGB-Chefin: Minijobs – das süße Gift
Besonders in der Gastronomie gibt es viele Minijobs. Einst galten sie als Sprungbrett in den Arbeitsmarkt, doch oft werden sie z
Besonders in der Gastronomie gibt es viele Minijobs. Einst galten sie als Sprungbrett in den Arbeitsmarkt, doch oft werden sie zur Sackgasse. Deshalb stehen sie auf dem Prüfstand.
Karl-Josef Hildenbrand. picture alliance/dpa

Rheinland-Pfalz ist unter den Bundesländern die Nummer eins bei Minijobs – nirgendwo sonst gibt es im Verhältnis so viele. Einst galten sie als Sprungbrett in den Arbeitsmarkt, doch oft werden sie zur Sackgasse. Deshalb stehen sie auf dem Prüfstand.

Lesezeit 3 Minuten
Wer nur wenige Stunden in der Woche arbeiten kann oder möchte, landet häufig in einem Minijob. Als sie eingeführt wurden, verfolgte der Gesetzgeber ein klares Ziel: einfache Beschäftigungsverhältnisse rechtlich abzusichern, damit der Übergang in den Arbeitsmarkt gelingt.
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