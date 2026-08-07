Landwirtschaft in RLP Harte Auslandskonkurrenz: Obstbauern stecken in Krise Cordula Sailer-Röttgers 07.08.2026, 18:00 Uhr

i Tim Kirch (links) und sein Vater Thomas Kreuter stehen zwischen den Zwetschgenbäumen ihres Obstbaubetriebs in Mülheim-Kärlich. Kirch weist als Vorsitzender der AG Obstbau im Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau auf die schwierige Situation der Branche hin. Cordula Sailer-Röttgers

Die heimischen Obstbauern kommen mit ihren Preisen oftmals nicht gegen die günstige Konkurrenz aus dem Ausland an. Viele, so der Vorsitzende der AG Obstbau im Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau, fragen sich, ob es sich lohnt, weiterzumachen.

Die Bäume in der Plantage des Obsthofs Spurzem-Kreuter in Mülheim-Kärlich hängen voller Zwetschgen. Für die Sorte Auerbacher ist gerade Erntezeit. Die Arbeitsgemeinschaft (AG) Obstbau im Bauern- und Winzerverband (BWV) Rheinland-Nassau hat am Freitag nach Mülheim-Kärlich eingeladen, um auf die Situation der Branche aufmerksam zu machen – und die ist prekär, wie aus dem Bericht des AG-Vorsitzenden Tim Kirch hervorgeht.







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