Benefizkonzert in Koblenz Dirigieren: Mehr als eine Leidenschaft Claus Ambrosius 07.08.2026, 09:58 Uhr

i Andreas Stickel war bis zu seinem Dirigierdebüt im vergangenen Sommer vor allem als Solotrompeter der Rheinischen Philharmonie bekannt, am 23. August steht er beim Benefizkonzert in der Rhein-Mosel-Halle wieder am Pult. Henricus Lüschen

Vor einem Jahr gab Andreas Stickel bei einem Benefizkonzert sein Koblenzer Dirigierdebüt. Nun steht der Solotrompeter der Rheinischen Philharmonie am 23. August erneut am Pult – und aus dem Experiment ist inzwischen weit mehr geworden.

Es ist eine Idee, die unter Musikerinnen und Musikern der Rheinischen Philharmonie schon länger Tradition hat: die eigenen Möglichkeiten nicht nur für den Konzertbetrieb zu nutzen, sondern auch, um gesellschaftlich etwas zu bewegen. Nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima gab es eine entsprechende Initiative am Theater Koblenz, auch nach dem russischen Angriff auf die Ukraine wurde ein Konzert organisiert, zuletzt war in diesem Jahr ein ...







Artikel teilen

Artikel teilen