Historisches Niedrigwasser Mittelrhein wird zum Nadelöhr für Binnenschiffer Dirk Eberz 07.08.2026, 16:00 Uhr

i Güterschiffe sind momentan nur noch mit rund einem Viertel ihrer maximalen Ladung auf dem Rhein unterwegs. Denn der Pegel bei Kaub ist zwischenzeitlich auf ein Rekordtief von gerade mal 19 Zentimetern gesunken. An der Stelle haben die Schiffe deshalb nur noch etwas mehr als einen Meter Wasser unterm Kiel. Frank Schmidt-Wyk

Der Extremsommer 2018 wurde für die Binnenschiffer zum Desaster. Jetzt drohen der Branche durch das Niedrigwasser des Rheins erneut enorme Schäden. Denn der Pegel bei Kaub ist zwischenzeitlich auf ein Rekordtief gefallen. Das hat dramatische Folgen.

Gebannt schauen die Binnenschiffer momentan auf den Pegel Kaub. Denn der Wasserstand des Rheins fällt und fällt. Zwischenzeitlich ist er sogar auf gerade mal 19 Zentimeter gesunken. „Das ist der niedrigste Stand seit Beginn der Aufzeichnungen“, erklärt Fabian Spieß vom Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB) gegenüber unserer Zeitung.







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