Nach dem Feuerunfall von Niki Lauda vor 50 Jahren stand der Nürburgring am Scheideweg. Die „Grüne Hölle“ erfand sich neu. Die Grand-Prix-Strecke ersetzte die Südschleife, die Veranstaltungsvielfalt wuchs. Im Zentrum noch immer: der Motorsport.
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War es Zufall oder doch eine Art Vorsehung? Im kommenden Jahr wird der Nürburgring 100 Jahre alt. Sozusagen zur Halbzeit dieser Lebensspanne, nach knapp 50 Jahren, stand die legendäre Eifel-Rennstrecke nach dem Feuer-Unfall Niki Laudas am 1.