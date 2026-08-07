„Schwer zu fahren, leicht zu sterben“

Nach dem Feuerunfall von Niki Lauda vor 50 Jahren stand der Nürburgring am Scheideweg. Die „Grüne Hölle“ erfand sich neu. Die Grand-Prix-Strecke ersetzte die Südschleife, die Veranstaltungsvielfalt wuchs. Im Zentrum noch immer: der Motorsport.

War es Zufall oder doch eine Art Vorsehung? Im kommenden Jahr wird der Nürburgring 100 Jahre alt. Sozusagen zur Halbzeit dieser Lebensspanne, n

ach knapp 50 Jahren, stand die legendäre Eifel-Rennstrecke nach dem Feuer-Unfall Niki Laudas am 1.