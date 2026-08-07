Regionalbanken sehen sich einer gefährlichen Konkurrenz im Internet gegenüber. Sascha Monschauer sagt, dass Neobroker wie Trade Republic klassischen Volksbanken und Sparkassen Kunden abluchsen. Seine VR-Bank Rhein-Ahr-Eifel gibt eine Antwort darauf.
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Die VR-Bank Rhein-Ahr-Eifel ist ein Schwergewicht, hat sich mit einer Bilanzsumme von rund 8 Milliarden Euro längst zur größten Volks- und Raiffeisenbank weit und breit entwickelt. 230.000 Kunden, 160.000 Mitglieder, mehr als 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – Sascha Monschauer steuert von Koblenz aus ein gewaltiges Unternehmen.