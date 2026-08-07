Sascha Monschauer im Interview Was die VR-Bank der Digital-Konkurrenz entgegenhält Lars Hennemann

Tim Kosmetschke

Peter Meuer 07.08.2026, 14:00 Uhr

i Sascha Monschauer ist seit 2019 Vorstandsvorsitzender der VR-Bank Rhein-Ahr-Eifel. Im Gespräch mit unserer Zeitung spricht er über Verantwortung für die Region, die Strategie seiner VR-Bank Rhein-Ahr-Eifel im Internet und erfolgreiche Fusionen. Das Foto ist einem Videoclip der Bank entnommen, in dem Monschauer auf einen Werbespot von Trade Republic mit Brad Pitt reagiert. Jan-Erik Burkard/VR Bank RheinAhrEifel eG

Regionalbanken sehen sich einer gefährlichen Konkurrenz im Internet gegenüber. Sascha Monschauer sagt, dass Neobroker wie Trade Republic klassischen Volksbanken und Sparkassen Kunden abluchsen. Seine VR-Bank Rhein-Ahr-Eifel gibt eine Antwort darauf.

Die VR-Bank Rhein-Ahr-Eifel ist ein Schwergewicht, hat sich mit einer Bilanzsumme von rund 8 Milliarden Euro längst zur größten Volks- und Raiffeisenbank weit und breit entwickelt. 230.000 Kunden, 160.000 Mitglieder, mehr als 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – Sascha Monschauer steuert von Koblenz aus ein gewaltiges Unternehmen.







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