Ihr Privatleben hält die Trierer SPD-Spitzenpolitikerin und Bundesministerin Verena Hubertz bislang eher unter Verschluss. Jetzt macht die 37-Jährige eine Ausnahme.

Trier/Berlin. Wenn das mal keine freudigen Nachrichten sind! Die Trierer SPD-Politikerin und neue Bundesbauministerin Verena Hubertz bekommt Nachwuchs. Das verriet die 37-Jährige im Gespräch mit dem „Trierischen Volksfreund“: „Mein Partner und ich sind überglücklich. Wir freuen uns riesig auf alles, was vor uns liegt“, sagte die Ministerin. Was verrät sie über Vater und Kind?

Der errechnete Geburtstermin des Hubertz-Nachwuchses ist im Januar. Ein konkretes Datum nannte die ehemalige Unternehmerin nicht. Auch das Geschlecht des Kindes bleibt – zumindest vorerst – geheim. Probleme scheint die Schwangerschaft bei Frau Ministerin nicht zu verursachen. „Mir geht es sehr gut“, entgegnete sie auf die entsprechende Frage.

Zumindest ein paar schmale Informationen gibt es auch über den werdenden Vater: Der Glückliche sei Angestellter in einem mittelständischen Unternehmen, hieß es. Mehr war zunächst nicht in Erfahrung zu bringen.

So plant Verena Hubertz die Schwangerschaft und die Zeit nach der Geburt

Bis Dezember will Frau Ministerin ganz normal weiter ihrem Job nachgehen – mit kleinen Einschränkungen. „Im Alltag achte ich jetzt mehr auf Ruhephasen zwischendurch“, sagt die werdende Mutter. Zudem seien gute und gesunde Ernährung herausfordernd in der Politik.

Vor und nach der Geburt wird sich Verena Hubertz von Dezember bis Anfang März erst einmal eine kleine Auszeit gönnen. „Ich werde während der Zeit des Mutterschutzes pausieren, Elternzeit nimmt mein Partner“, sagte sie dem Volksfreund. Gut, dass der Mann an der Seite der Kitchen-App-Erfinderin auch kochen kann – „sogar besser als ich“, meint seine Partnerin. Und wie soll’s nach dem Wiedereinstieg ins ministerielle Alltagsgeschäft mit dem Nachwuchs weitergehen? Es werde ein schrittweiser Wiedereinstieg, sagt Hubertz. „Das Baby wird dabei sein, ob im Kinderzimmer des Bundestags oder auch im Ministerium.“

Von Schwangerschaften anderer Politikerinnen lernen?

Verena Hubertz ist nicht die erste prominente Politikerin, die während ihrer Amtszeit ein Kind erwartet. Im Januar 2011 gab die damalige Bundesfamilienministerin Kristina Schröder (CDU) bekannt, dass sie schwanger ist. Fünf Monate später brachte die CDU-Politikerin ihre Tochter Lotte Marie zur Welt. Die Amtsgeschäfte wurden während des Mutterschutzes von Schröders Staatssekretären sowie Bildungsministerin Annette Schavan geführt. Die Ministerin war aber von zu Hause aus in die Entscheidungen eingebunden. Nach der gesetzlichen Mutterschutzzeit kehrte Kristina Schröder zurück.

Ende 2010 kündigte die damals 40-jährige SPD-Generalsekretärin Andrea Nahles an, dass sie schwanger sei und nach der Geburt schnellstmöglich in die Politik zurückkehren wolle. Der Grund: 2011 standen gleich drei wichtige Landtagswahlen an, darunter die in Nahles‘ Heimatbundesland Rheinland-Pfalz.

Sechs Jahre zuvor posierte die damalige FDP-Europaabgeordnete Silvana Koch-Mehrin mit ihrem nackten Babybauch für die Zeitschrift „Stern“. Mit den Fotos wolle sie vor allem provozieren, sagte die 34-Jährige damals. Die Bilder seien ein „dramatisches Zeichen der Emanzipation“. Eine schwangere Politikerin, die weiter Karriere machen wolle, sei in Deutschland „ein Politikum an sich“.

i Verena Hubertz ist nicht die erste prominente Politikerin, die während ihrer Amtszeit ein Kind erwartet: Die stellvertretende Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Katharina Binz (Grüne) bekam 2024 ihr zweites Kind. Lando Hass. picture alliance/dpa

Zurück nach Rheinland-Pfalz: 2018 wurde die damalige grüne Multi-Ministerin Anne Spiegel schwanger. Kurz vor der Entbindung richtete sie in ihrem Büro eine Spiel- und Wickelecke ein. Vier Jahre später unterbrach die Ministerin ihre Arbeit für eine bevorstehende weitere Geburt. Anne Spiegel ging in Mutterschutz und wurde von ihrer Staatssekretärin vertreten.

Das machte im vergangenen Jahr auch die stellvertretende Ministerpräsidentin Katharina Binz. Als die Grünen-Politikerin im April ihr zweites Kind bekam, ging sie in Mutterschutz und wurde von einer Staatssekretärin vertreten.

So soll es für Verena Hubertz mit ihrem ersten Kind weitergehen

So ähnlich wird’s auch bei Verena Hubertz sein. Im Bundesbauministerium gibt es ein Team von drei Staatssekretären, die die Ministerin politisch und fachlich vertreten. „Meine Erreichbarkeit ist immer sichergestellt“, sagt die Triererin. „Wir haben gute Strukturen aufgebaut, sodass ich weiß, dass das klappt.“ Bleibt noch die Frage, wann es nach der Geburt die ersten Babyfotos in der Klatschpresse geben wird. Wohl gar nicht, wenn man der werdenden Mutter Glauben schenken darf. „Ich werde die Privatsphäre meines Kindes schützen“, kündigt Verena Hubertz an.