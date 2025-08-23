Prüfen, rufen, drücken: Das sind die drei Schritte zur Lebensrettung. Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz lernen das bereits – bald verpflichtend im Biologieunterricht.

Notfall Herzstillstand: Was ist zu tun? Das sollen Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz lernen. „Vom Schuljahr 2026/27 wird Laienreanimation als verpflichtendes Thema in den neuen Lehrplan Biologie für die Sekundarstufe 1 aufgenommen“, teilt ein Sprecher des rheinland-pfälzischen Bildungsministeriums auf Nachfrage mit. Die konkrete Umsetzung liegt bei den Schulen. „Im Biologieunterricht kann und soll das Thema im Kontext der Körperfunktionen (Herz-Kreislauf-System, Atmungsorgane) behandelt werden.“

Das Land unterstützt die Schulen bereits seit 2019 bei der Vermittlung von Wiederbelebung mit dem Projekt „Herzsicher in der Schule – Rheinland-Pfalz“ (vorher „Retten macht Schule“), sagt ein Sprecher des Bildungsministeriums. Es handelt sich dabei um eine Kooperation mit der Björn Steiger Stiftung, der Stiftung Paula Wittenberg und der Deutschen Herzstiftung sowie weiteren Partnern des Runden Tisches Reanimation. Lehrkräfte werden dafür geschult, Wiederbelebungsunterricht an weiterführenden Schulen selbstständig abzuhalten.

Drei Schritte zur Lebensrettung

„Neu ist seit Frühjahr 2025 das onlinegestützte Schulungsangebot über das Bildungsportal Wiederbelebung, das die Präsenzschulungen in den Schulen ergänzt.“ Dort gibt es einen Lehrkräftekurs, Lernvideos und ergänzende Lernmaterialien für Lehrkräfte. „Schulen erhalten kostenlos neben dem Schulungs- und Lehrmaterial Übungspuppen im halben Klassensatz, einen Laien-Defibrillator mit Wandschrank, ein AED-Trainingsgerät und einen Schulsanitätsrucksack für die Schulsanitäts-AG, sofern vorhanden.“

Im Mittelpunkt des Projektes steht die Laienreanimation bei einem Herz-Kreislaufstillstand als die wichtigste lebensrettende Sofortmaßnahme, teilt das Bildungsministerium mit. „Die Schülerinnen und Schüler lernen die drei Schritte zur Lebensrettung ‚Prüfen – Rufen – Drücken‘: Prüfung der Atmung, Notruf absetzen, mit der Herzdruckmassage beginnen.“ Das Ziel sei, die Überlebensrate nach einem Herz-Kreislaufstillstand deutlich zu verbessern.

Erste-Hilfe schon länger Pflicht an Schulen

Bereits heute sind die Schulen verpflichtet, ihren Schülern Wissen über Wiederbelebung und Erste-Hilfe-Maßnahmen zu vermitteln. „Dies geschieht allerdings nicht in Form eines eigenen Faches, weil wir den Schulen die Möglichkeit geben wollen, diese Vorgabe im eigenen Ermessen umzusetzen und ihre pädagogische Arbeit einzubetten“, sagt ein Sprecher des Bildungsministeriums des Landes. Schülerinnen und Schüler dazu befähigen, beispielsweise bei Unfällen Erste Hilfe zu leisten: Diese Aufgabe gibt es schon seit Jahren, „im Sinne der Sicherheitserziehung und des Gesundheitsschutzes in der Schule.“ hkl