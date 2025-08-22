Ein 50-Jähriger soll mehrere Autounfälle herbeigeführt haben, um Versicherungsgeld abzugreifen. Dass er diese Masche abgezogen hat, das gibt er in Teilen zu. An Details will er sich aber einfach nicht erinnern können. Der Prozessauftakt in Koblenz.

Ein nicht alltäglicher Fall um Versicherungsbetrug ist am Koblenzer Landgericht angelaufen. Auf der Anklagebank sitzt seit Freitag ein 50-jähriger Mann. Ihm wird von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, in über 30 Fällen absichtlich Autounfälle und -schäden hervorgerufen zu haben, um später Versicherungsgeld kassieren zu können. In einigen Fällen soll tatsächlich Geld geflossen sein, in anderen nicht. Der 50-Jährige soll gewieft vorgegangen sein, um die Konzerne täuschen zu können: So sollen sogar mittels Tierhaaren Wildschäden fingiert worden sein.

Laut Anklage sollen die Autos zwecks Tarnung oftmals auf Dritte zugelassen worden sein. Die Taten sollen alle zwischen 2012 und 2017 passiert sein, meist im Westerwald – insbesondere im Raum Hachenburg. Auf Nachfrage unserer Zeitung, warum die Sache erst jetzt vor Gericht gelandet ist, wurde seitens der Staatsanwaltschaft mitgeteilt, dass die Ermittlungen eben lange gedauert hätten. Ein Teil der Fälle sei sogar schon verjährt, etwa ein Dutzend. Im Verfahren geht es somit nun noch um etwa 30 Fälle.

Kinder mit im Auto

Laut Staatsanwaltschaft soll es sich dabei teilweise auch um einvernehmliche Kollisionen mit anderen Eingeweihten und Involvierten handeln. Darüber hinaus ist in der Anklage von absichtlich und selbst herbeigeführten Vandalismusschäden die Rede. So wurde unter anderem ein mit einem Schraubenzieher bearbeitetes Auto erwähnt – Sachschaden: 14.000 Euro. Auch eine voll beabsichtigte Fahrt gegen einen Betonpfosten am Flughafen in Köln taucht in der Anklage auf.

Am schwersten dürfte dieser Modus Operandi wiegen: Der Angeklagte soll teilweise sogar im laufenden Verkehr auf sich spontan ergebendes Unfallpotenzial gelauert – und diese Crashs dann auch tatsächlich herbeigeführt haben. Dass durch diese Vorgehensweise auch Menschen hätten verletzt werden können, sei dem Angeklagten laut Staatsanwaltschaft klar gewesen. Auf einer Autobahn soll der 50-Jährige etwa absichtlich mit einem anderen Wagen zusammengestoßen sein. Mit in diesem angerempelten Pkw: zwei Kinder, 5 und 6 Jahre alt, sie blieben zum Glück unverletzt. Ein anderes Mal soll der Angeklagte gezielt in einen Chevrolet gefahren sein.

Ein Reh? Oder ein Fuchs?

Üblicherweise sei der 50-Jährige aber wie folgt vorgegangen: Gemeinsam mit Eingeweihten soll er gelogen haben, dass ein Fuchs oder ein Reh auf Landstraßen vors Auto gelaufen sei. Deshalb habe man die Kontrolle über den Wagen verloren – und sei in die Leitplanke gekracht. In Wahrheit aber hätten der Angeklagte selbst oder eine dritte Person die Schäden herbeigeführt.

In einigen Fällen zahlten die Versicherungskonzerne am Ende tatsächlich. Im Gericht war unter anderem die Rede von 11.000 Euro und 8000 Euro. Manche Gutachter und später auch Gerichte waren skeptischer und hatten erklärt, dass die Sache doch sehr fingiert wirke. Dem Angeklagten wird auch vorgeworfen, ein gestohlenes Auto offenbar gekauft und es im Internet dann zum Verkauf angeboten zu haben. Der interessierte Kunde hatte jedoch Lunte gerochen, der Kauf kam nicht zustande, das Auto wurde später sichergestellt.

Weitere Prozesstage

„Haben Sie vorsätzlich Verkehrsunfälle herbeigeführt?“, fragte Richter Andreas Bendel nun beim Prozessauftakt in Koblenz. Der 50-Jährige bejahte dies. Aber welche und wie genau – das könne er heute nicht mehr sagen. Einen Teil der Vorwürfe möchte der Angeklagte aber offenbar nicht einräumen. An den noch folgenden Prozesstagen könnte die Verteidigung dies womöglich noch konkretisieren.

An andere Details aus der Zeit kann der 50-Jährige sich scheinbar besser erinnern. So etwa an die Frau, die ihn bei der Polizei gemeldet hatte. Laut Anklage soll er ihr gedroht haben, dass er sie und ihre Tochter töte, wenn sie etwas sage. Der Angeklagte leugnet dies, stellt die Sache ganz anders dar: Die Frau habe ihm völlig überraschend ein Bild von Rauschgift zugeschickt. Das sei seiner Ansicht nach eine Aufforderung dazu gewesen, mit in dieses Geschäft einzusteigen. Doch er habe abgelehnt. Woraufhin die Frau ihn bedroht habe – nicht andersherum.