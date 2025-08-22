Blaualgen sind giftig, treten zurzeit vermehrt auf und sind gesundheitsschädlich – auch für Tiere. Davor warnt unter anderem die Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“.

Die giftigen Schlieren treten immer dann auf, wenn sich viele Menschen wegen der heißen Temperaturen in die kühlen Fluten von Badeseen und Flüssen stürzen wollen – im Hochsommer.

Denn die sogenannten Cyanobakterien – besser bekannt als Blaualgen – lieben lang andauernde, große Sonneneinstrahlung und hohe Luft- und Wassertemperaturen. Besonders sehr langsam fließende, staugeregelte Fließgewässer wie die Mosel sind dann voller Massenansammlungen dieser Blaualgen. Im Fachjargon wird dann von „Blaualgenblüten“ gesprochen. Die Algen können gesundheitsgefährdend für Menschen sein - und für Hunde. Darauf macht etwa die Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“ aufmerksam.

Hunde sollten nicht unbeaufsichtigt baden

Generell sollten Hunde, rät „Vier Pfoten“, beim Baden nicht unbeaufsichtigt bleiben. Ihnen fehle das Gespür für im Wasser lauernde Gefahren wie Strömungen. Und die Tiere sollten weder Salzwasser noch Blaualgen aufnehmen: „Die Algen könnten die Vierbeiner schädigen oder sogar zu ihrem Tod führen.

Vor der Algen-Gefahr hat jüngst auch eine Tierarztpraxis an der Mosel in Traben-Trarbach auf Facebook gewarnt: „Blaualgenalarm in der Mosel. Bedingt durch das warme Wetter haben sich aktuell wieder einmal Blaualgen in der Mosel breitgemacht. Lasst eure Hunde bitte nicht in der Mosel schwimmen oder daraus trinken.“ Weiter heißt es in dem Post: „Kontakt mit dem Wasser kann zu Erbrechen, Durchfall oder Hautausschlag führen.“

Dazu hat die Tierarztpraxis ein Foto veröffentlicht, auf dem grünen Schlieren im Mosel-Wasser zu sehen sind. Richtig gelesen, die Farbe ist grün. Einige Cyanobakterien enthalten neben grünen Fotosynthese-Farbstoffen wohl auch blaues Phycocyanin, was eine blaugrüne Farbe ergibt. Der Begriff Blaualge ist schlicht der Sammelbegriff für alle Cyanobakterien, klärt der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland auf.

Wo wird gemessen – und wie ist die aktuelle Lage an der Mosel?

An der Mosel misst das Landesamt für Umwelt (LfU) die Konzentrationen von Cyanobakterien-Chlorophyll kontinuierlich an der Messstation am Standort Fankel. Eine weitere Messstation wird in Koblenz von der Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) betrieben. An beiden Messstationen werden aktuell erhöhte Konzentrationen gemessen. „Die Erfahrungen aus den vergangenen Jahren zeigen, dass sich die Blaualgen bei anhaltender Trockenheit und Wärme zum dominierenden Plankton in der Mosel entwickeln. Das LfU wird gemeinsam mit der BfG die Lage weiter im Blick behalten“, heißt es vom LfU-Pressesprecher.

Wieso Blaualgen gefährlich sind, erläutert das Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz (LfU): „Einige Arten können Giftstoffe (Cyanotoxine) produzieren, die gesundheitsschädlich sind. Grün gefärbte Bereiche sollten daher von Mensch und Tier gemieden werden.“ Denn: „Die von solchen Blaualgen ins Wasser abgegebenen Giftstoffe können allergische Reaktionen, Hautreizungen oder auch Magen-Darm-Probleme hervorrufen.“ Und die gelten eben für Mensch und Tier gleichermaßen, erklärt das LfU.

Die Situation an der Mosel bleibe weiter zu beobachten, teilt das LfU mit. „Der Wettertrend zeigt in den nächsten Tagen nur wenig Veränderung. Es ist nur wenig Niederschlag vorhergesagt, der einen größeren Einfluss auf die Verdünnung der Blaualgen hätte.“

i Hunde sollten Gewässer, in denen Blaualgen blühen, am besten meiden. Holger Hollemann. picture alliance / dpa

Wichtig zu wissen ist, dass nicht alle Seen jedes Jahr von Blaualgen betroffen sind. Laut LfU haben von 71 EU-Badegewässern in Rheinland-Pfalz rund die Hälfte überhaupt das Potenzial für die Ausbildung einer Blaualgenblüte.

Das LfU sagt: „In den letzten Jahren wurden pro Saison an maximal 15 rheinland-pfälzischen EU-Badegewässern Cyanobakterien-Massenentwicklungen festgestellt. An den meisten betroffenen Seen waren die ‚Blaualgenblüten‘ so stark ausgeprägt, dass vor Ort vor Gefahren gewarnt wurde.“

Aktuell sind laut LfU folgende Badeseen in Rheinland-Pfalz mit Blaualgen belastet. Der Postweiher im Westerwald – dort wird dringend vom Baden abgeraten. Der Bärenlochweiher im Pfälzerwald weist eine hohe Konzentration der giftigen Bakterien auf. Am Waldsee Argenthal wurden Blaualgen gesichtet. „Die Maare in der Vulkaneifel sind aktuell nicht von Blaualgen betroffen“, meldet das LfU auf Anfrage.

Im für die Region zum Baden interessanteren Saarland gilt am Losheimer Stausee und am Bostalsee erhöhte Aufmerksamkeit wegen der Blaualgen. Baden ist dort jedoch weiterhin möglich.

Badeverbot? Wie viele Cyanobakterien gesundheitsschädlich für Mensch und Tier sind

Ab einer Cyanobakterienkonzentration von 15 Mikrogramm pro Liter Wasser, dem Auftreten von Schlieren an der Wasseroberfläche oder bei großen Eintrübungen des Wassers unterhalb eines Meters gibt das LfU Warnhinweise heraus. Dann wird die untere Wasserbehörde angewiesen, eine Warnung für die Badegäste zu veröffentlichen.

Ab einer Bakterienkonzentration von 75 Mikrogramm pro Liter Wasser wäre ein Badeverbot der nächste Schritt. Dieses erfolgt auf Empfehlung des Landesamtes für Umwelt in Absprache mit den Gesundheitsämtern und wird anschließend durch die unteren Wasserbehörden verhängt.

Unbedingt sollen Hinweisschilder zu Badeverboten oder Warnhinweise vor Ort beachtet werden. Auffällig grün gefärbte Bereiche und Algenteppiche sollten vermieden werden. Wichtig ist, kein Wasser zu trinken beziehungsweise zu schlucken. Außerdem wird nach dem Schwimmen dringend eine Dusche empfohlen. Die Badekleidung sollte gründlich gewaschen werden.