125 Jahre alt wird die Handwerkskammer Koblenz in diesem Jahr – bei wohl keiner Veranstaltung zeigt sie sich so innovativ und zukunftsorientiert wie bei der „Nacht der Technik“. Was jetzt schon bekannt ist zur Großveranstaltung am 8. November.

i Zu den diesjährigen inhaltlichen Schwerpunkten der "Nacht der Technik" gehören unter anderem die Themen KI, Zukunft Bauen, Stadtentwicklung und Digitalisierung sowie Zukunftsenergien und Quantenforschung. Michael Jordan/HwK Koblenz

Publikumsrenner, Informationsbörse, Unterhaltungsevent, Plattform für Neuigkeiten aus Forschung, Technologie und Wissenschaft: Die „Nacht der Technik“ der Handwerkskammer (HwK) Koblenz ist vieles – und gerade deshalb so erfolgreich. In diesem Jahr gibt es wieder eine Ausgabe der Großveranstaltung: Am Samstag, 8. November, erleben Tausende Besucher von 14 bis 24 Uhr im Metall- und Technologiezentrum sowie in den Berufsbildungszentren der HwK spannende Shows, Vorträge, Vorführungen und Mitmachaktionen.

Einer der Schwerpunkte ist das aktuelle Wissenschaftsjahr des Bundesforschungsministeriums zum Thema „Zukunftsenergien“ sowie das Internationale Jahr der Quantenforschung, teilt die HwK, die in diesem Jahr ihr 125-jähriges Bestehen feiert, mit. Viele Partner aus der Forschung und bekannte Hightech-Unternehmen sowie Institutionen vor Ort seien vertreten. „Wir freuen uns über die riesige Resonanz, die wir bereits Monate vor unserer Großveranstaltung bekommen. Das Interesse ist im Vorfeld wie immer groß“, wird HwK-Hauptgeschäftsführer Ralf Hellrich zitiert.

i Tausende Besucher erleben am Samstag, 8. November 2025, im Metall- und Technologiezentrum sowie in den Berufsbildungszentren der Handwerkskammer (HwK) Koblenz wieder spannende Shows, Vorträge, Vorführungen und Mitmachaktionen. Photo-Herzmann/HwK Koblenz

Einige Programmpunkte sind bereits bekannt: So treten die „Physikanten“ sowie Konrad Stöckel auf, und SpaceBuzz One nimmt teil. Traditionell sind Raumfahrt und Astronomie als Markenzeichen der „Nacht der Technik“ ein Schwerpunktthema. Wie in der Vergangenheit werden viele Experten des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) sowie von weiteren Forschungsstätten und Universitäten als Ansprechpartner dabei sein. Schwerpunkte sind außerdem die Themen Zukunft Bauen, Stadtentwicklung, KI und Digitalisierung.

Selbstbewusst nennt die HwK die „Nacht der Technik“, die es bereits seit knapp 20 Jahren gibt, eine „Großveranstaltung der Superlative“, wenn es darum gehe, die Bedeutung und Faszination von Technologie und Forschung zu präsentieren. „Für Kinder, Jugendliche und alle junggebliebenen Menschen ist die ,Nacht der Technik’ längst eine beeindruckende Plattform zur Information über interessante Freizeitaktivitäten, technische und wissenschaftliche Berufsfelder, innovative Technikanwendungen für Handwerk und Industrie, spannende Studien- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie aktuelle Forschungsfelder“, heißt es bei der Kammer. Experten aus verschiedensten Technologie- und Forschungsbereichen stehen als kompetente Gesprächspartner bereit und freuen sich auf neugierige Besucher. red

Es sind nur noch wenige Standplätze frei: Noch können sich Aussteller aus Handwerk und Industrie anmelden, die Produkte und Fertigung aus technischen Bereichen wie Metall, Elektro, Energie, Holz oder Bau im imposanten Umfeld der „Nacht der Technik“ präsentieren möchten (Anmeldung unter E-Mail info@nachtdertechnik.de) . Der Eintritt zur „Nacht der Technik ist wie immer frei und der Zugang barrierefrei möglich. Aktuelle Informationen zum Programm gibt es unter www.nachtdertechnik.de

Infos zur „Nacht der Technik“ per App

Technische Innovation bei der „Nacht der Technik“: Alle Informationen zu Programm und Ablauf gibt es demnächst in einer App, die unter anderem eine interaktive Karte des Veranstaltungsorts anbietet. Auch kann man sich aus allen Programmpunkten eine personalisierte Agenda erstellen und Push-Nachrichten zu aktuellen News und speziellen Angeboten erhalten. Die App soll rechtzeitig vor der Veranstaltung an den Start gehen. red