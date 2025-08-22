Wie, wann und wo starb der mutmaßliche Dreifachmörder von Weitefeld, dessen sterbliche Überreste Anfang August in einem Bachlauf nahe dem Tatort gefunden wurden? Die Polizei hat inzwischen neue Erkenntnisse, wie unsere Zeitung exklusiv erfuhr.

Mit dem Fund der Leiche des mutmaßlichen Tatverdächtigen hat der Fall des Dreifachmordes von Weitefeld Anfang August ein Ende gefunden – auch wenn noch viele Fragen offen sind. So sorgte unter anderem die Tatsache, dass der Leichnam erst vier Monate nach der Tat wenige Hundert Meter vom Tatort entfernt gefunden wurde, für Diskussionen. Jetzt gibt die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung neue Details bekannt: Wie Ermittlungen inzwischen ergaben, starb der Tatverdächtige nicht in dem Bachlauf, in dem seine sterblichen Überreste schließlich gefunden wurden, sondern in einem Betonrohr im Elbbach, in das er sich offenbar nach der Tat geflüchtet hatte.

„Vermutlich ist die Leiche dann zu einem wesentlich späteren Zeitraum bei größeren Wassermengen aus diesem Rohr ausgespült und zum Auffindeort getrieben worden. Hierzu könnte ein Starkregenereignis Anfang Juni beigetragen haben“, erklärt Polizeisprecher Jürgen Fachinger in einer Stellungnahme. Diese Informationen werfen in Teilen ein neues Licht auf die Auffindesituation an jenem Elbbach nahe Weitefeld (Kreis Altenkirchen). Die Angehörigen des verstorbenen Tatverdächtigen wurden bereits über die neuen Erkenntnisse informiert. Sie sollten die Umstände des Todes nicht aus den Medien erfahren.

Das Betonrohr hat laut Fachinger einen Durchmesser von circa 60 Zentimetern und befindet sich etwa 100 Meter entfernt vom späteren Leichenfundort. Es diente dem Verdächtigen offenbar bei seiner Flucht vom Tatort als Unterschlupf oder Versteckmöglichkeit. Spuren zeigen, dass er in diesem Rohr zu Tode gekommen ist, so Fachinger: „Die beschriebenen, mutmaßlichen Abläufe korrelieren mit aktuellen Zeugenaussagen.“ Und: In dem Betonrohr wurde auch die mutmaßliche Tatwaffe gefunden.

Eine Todesursache weist das Obduktionsergebnis allerdings nicht aus – dazu war der Zersetzungsprozess der Leiche zu weit fortgeschritten. „Trotzdem dürften den durch die Tat erlittenen Verletzten eine nicht unwesentliche Bedeutung zuzumessen sein“, erklärt der Polizeisprecher. Ab welchem Zeitpunkt sich der Tatverdächtige letztendlich im Bereich des Rohres befunden hat, sei nicht nachvollziehbar.

i In der Westerwaldgemeinde Weitefeld wurden im April 2025 drei Personen getötet. Der mutmaßliche Täter flüchtete und wurde erst mehrere Monate später tot aufgefunden - an einem Bachlauf nahe dem Ort. Kevin Ruehle

Detailliert geht Fachinger auf unsere Nachfrage hin auf die Fahndungsmaßnahmen ein, die die Polizei nach der schrecklichen Tat ergriffen hat, die sich in den Morgenstunden des Sonntags, 6. April, ereignet hatte. Deutlich wird dabei, wie sich die Herangehensweise der Polizei über die Zeit notwendigerweise veränderte: Wurde anfangs zunächst nach mindestens einem unbekannten, gewaltbereiten, bewaffneten und flüchtenden Täter gesucht, fokussierte sich die Fahndung sehr bald konkret auf den dringend tatverdächtigen Mann aus dem Nachbardorf Elkenroth. Bereits in den späten Abendstunden des Sonntags, 6. April, sei die Identifizierung erfolgt, so Fachinger. Dann begann die Jagd auf den Verdächtigen mit Hochdruck, ab Montag auch mithilfe der Öffentlichkeit. Fahndungsfotos wurden veröffentlicht.

„Die ersten Fahndungsmaßnahmen ergaben sich insbesondere aus der Vielzahl unterschiedlicher Hinweise aus der Bevölkerung, die in den ersten Tagen häufig mit dem Einsatz von Spezialeinheiten einhergingen“, blickt Fachinger zurück. In dieser Phase mussten die Polizistinnen und Polizisten davon ausgehen, dass der Gesuchte noch lebte – und hochgefährlich sein könnte. Wie der Polizeisprecher weiter erläutert, nahmen die Fahnder in den Tagen nach der Tat vor allem potenzielle Fluchtwege, „die sich aus der Tatort-Wohnortbeziehung und den Einsätzen der Diensthunde ergaben“, in den Fokus.

Die Kripo wurde geradezu überflutet von Hinweisen, erst recht nach der Vorstellung des Falles in der ZDF-Fahndungssendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ am 16. April. In einem Interview mit unserer Zeitung hatte Kriminalhauptkommissar Jörn Mengen, stellvertretender Leiter der Mordkommission zum Dreifachmord, später von einer „enormen Informationsflut“ gesprochen, auch von „enormem Druck“, der auf den Ermittlern lastete. Am Ende waren es rund 1990 Hinweise, die es abzuarbeiten galt.

Absuche potenzieller Aufenthaltsorte und Fluchtwege, die Abklärung bekannter persönlicher Kontakte und möglicher Anlaufstellen des Gesuchten: Darin lag in der ersten Phase die Hauptaufgabe der Polizei, die dann nach und nach die Fahndungsmaßnahmen auf einen größeren potenziellen Fluchtradius ausrichteten. „Die Alternative, dass der Täter sich nach wie vor in der Nähe verborgen hält, war weiterhin eine der möglichen Hypothesen. Konkretisierbare Anhaltspunkte gab es allerdings keine“, erklärt Fachinger.

In jener Zeit kam es immer wieder auch zu wahrnehmbaren Polizeieinsätzen im Weitefelder Umland. Besonders auffällig: die großflächige Suchaktion am 17. April, bei der rund 1000 Polizeibeamtinnen und -beamte, teils aus anderen Bundesländern, eingesetzt wurden. Der Suchkorridor damals lag im nördlichen Bereich von Weitefeld – aufgrund der damals vorliegenden Erkenntnis- und Hinweislage, so Fachinger: „Der spätere Fundort der Leiche war von dieser Suchmaßnahme nicht umfasst.“

Also ging es weiter, „ sorgsam strukturiert und geplant“, wie der Polizeisprecher betont. Das Gelände ist weitläufig und ländlich. Die Polizei holte sich Unterstützung – Personal, Hunde und Technik (Boote, Taucher, Sonar, Hubschrauber). Externe Stellen kamen hinzu, etwa vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Bis zum Schluss, so Fachinger, arbeitete die Sonderkommission. Noch am 24. Juli wurde eine Industriebrache bei Steineroth, etwa acht Kilometer von Weitefeld entfernt, durchsucht.

Im Zeitverlauf hatte sich der Fokus der Polizei dahingehend verändert, dass „die Hypothese, dass eine leblose Person gesucht und gefunden werden könnte, mehr und mehr in Betracht zu ziehen war“, so Fachinger. Dies lag insbesondere daran, dass sich die Hinweise, dass sich der Täter bei der Tatausführung in einem unbekannten Ausmaß verletzt hat, in den Wochen nach der Tat konkretisierten.

Und die Stelle, an der die Leiche letztendlich am 5. August gefunden wurde? Auch diese war durchsucht worden, „im Zuge des strukturierten Vorgehens“ ab dem 24. April, wie Jürgen Fachinger konkretisiert: mit starkem Personaleinsatz, Leichensuchhunden und Hubschraubern, letztlich aber erfolglos. „Diese Fläche war zu diesem Zeitpunkt aufgrund seiner ,sumpfigen’ Beschaffenheit nur schwer abzusuchen“, wiederholt der Polizeisprecher, was die Fahnder bereits kurz nach dem Auffinden als Erklärungsansatz erwähnten. Jetzt kann Fachinger ergänzen: „Nach den in den vergangenen Tagen gewonnenen Erkenntnissen gehen wir davon aus, dass die Leiche zu diesem Zeitpunkt noch nicht dort lag.“