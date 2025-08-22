Fußballerin Celia Šašic und Skispringer Sven Hannawald feierten große Erfolge – aber sie mussten auch Verletzungen und Krisen durchstehen. Darüber und über weitere Themen sprechen sie am 12. September in Koblenz: beim Innovations-Campus von R56+.

Was kann die Wirtschaft, was kann die Gesellschaft vom Spitzensport lernen? Konkret: Welche Tipps und Impulse kann das nördliche Rheinland-Pfalz von erfolgreichen Sportlern bekommen, um die Region nach vorn zu bringen und auf Dauer krisenfest zu machen? Um diese und viele andere Fragen geht es am Freitag, 12. September, beim Innovations-Campus der Region 56+ in Koblenz. „Gemeinsam. Weiter. Denken“, lautet der Titel der Netzwerkveranstaltung, die diesmal bei der Debeka gastieren wird. Prominente Gäste sind dabei.

„Im Sport wie in der Wirtschaft geht es um Spitzenleistung, aber auch um die Frage: Wie führen wir Menschen, wie gehen wir mit Rückschlägen um, wie bleiben wir widerstandsfähig?“, erläutert Christian Schröder, Geschäftsführer der Regionalmarketing-Gesellschaft, im Gespräch mit unserer Zeitung die Überlegungen, die zur Verbindung von R56+ und Spitzensport geführt haben. „Mit Persönlichkeiten wie Celia Šašic und Sven Hannawald holen wir Protagonisten zu genau diesen Fragen auf die Bühne“, blickt Schröder voraus. „Und dass die Diskussion von einer Moderatorin aus dem Sportbereich geführt wird, unterstreicht, wie eng die Verbindung zwischen Sport und Wirtschaft wirklich ist.“ Mit Katrin Müller-Hohenstein wird eine bekannte ZDF-Stimme durch den Innovationscampus führen, bei dem es von 9.30 bis 17 Uhr Inspiration, Wissenstransfer und Motivation für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer geben soll, wie es auf dem Programmflyer heißt.

„Erfolg im Sport und in der Wirtschaft basieren auf Teamgeist, Zusammenhalt und der gemeinsamen Verantwortung für ein großes Ganzes.“

Celia Šašic

Skisprung-Legende Sven Hannawald wird bei einem Talk zum Thema „Mental stark. Sportlich erfolgreich. Menschlich klar.“ auf dem Podium Platz nehmen. „Wahre Stärke liegt nicht nur im Erfolg, sondern auch in der Balance und der Fähigkeit, nach dem Absturz wieder aufzustehen“, sagt er im Vorfeld über sein Thema. Auch die frühere Weltklasse-Fußballerin und heutige DFB-Funktionärin Celia Šašic nimmt an einem Podium teil. Thema hier: „Welche Haltung braucht Führung – im Sport, in der Wirtschaft und in der Gesellschaft?“ Die Lokalmatadorin sagt: „Erfolge im Sport und in der Wirtschaft basieren auf Teamgeist, Zusammenhalt und der gemeinsamen Verantwortung für ein großes Ganzes.“

Mit dem Innovations-Campus will R56+ eine Plattform schaffen, „auf der Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft zusammenkommen, um gemeinsam weiterzudenken“, kündigt Christian Schröder an. In der Region 56+ engagieren sich unterschiedliche Akteure aus dem Großraum Koblenz (Postleitzahlenregion 56) für ein gemeinsames Ziel: die Sicherung der landschaftlich reizvollen Region als Arbeits-, Bildungs- und Innovationsstandort. Bei der Veranstaltung am 12. September sollen neben Diskussionen und neuen Ideen die Begegnungen im Mittelpunkt stehen, so Schröder. „Unser Ziel ist es, mit dieser Veranstaltung den Innovationsgeist und die Zukunftsfähigkeit der Region 56+ sichtbar zu machen und weiter zu stärken.“

Der Debeka-Campus im Koblenzer Verwaltungszentrum bietet nach Ansicht der Organisatoren die perfekte Örtlichkeit. Er sei mehr als nur ein Unternehmenssitz: „Er ist ein modernes Wahrzeichen der Region und ein idealer Ort für den R56+-Innovations-Campus 2025“, heißt es auf dem Flyer der Veranstaltung.

Die Veranstalter versprechen einen „Tag voller Ideen neuer Perspektiven, der den Horizont erweitert und das Gefühl der gemeinsamen Stärke fördert“. Im Miteinander, im Mitreden und Mitgestalten liegen Chancen, von denen am Ende alle profitieren können. Dazu passt, was Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein im Vorfeld sagt: „Mein Weg zeigt: Manchmal führt der Zufall zu den größten Möglichkeiten. Mut und Vertrauen sind dann die Schlüssel zur Weiterentwicklung.“

Weitere Infos und Tickets gibt es im Internet unter www.region56plus.de/ticket