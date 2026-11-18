Der Anteil der Beanstandungen ist angesichts knapp 20.000 amtlicher Proben bei der Lebensmittelüberwachung gering. Anders sieht es bei E-Zigaretten aus.

Koblenz/Mainz (dpa/lrs) – Von Salmonellen in Pfeffer bis hin zu Metalldraht in Schinken: Bei behördlichen Lebensmittelkontrollen in Rheinland-Pfalz sind im vergangenen Jahr ganz unterschiedliche Dinge beanstandet worden. Insgesamt untersuchte das Landesuntersuchungsamt (LUA) 2025 knapp 19.000 Proben und hatte in etwas mehr als 2.000 davon Dinge zu monieren, wie das Umweltministerium in Mainz mitteilte. Die Beanstandungsquote habe mit 10,8 Prozent auf dem Niveau der Vorjahre gelegen.

Bei fast drei Viertel der Beanstandungen habe es sich um fehlerhafte, unvollständige oder irreführende Kennzeichnungen auf Produkten gehandelt. 73 Proben und damit 0,4 Prozent aller Proben seien als gesundheitsschädlich eingestuft worden, weitere 0,7 Prozent nicht zum Verzehr geeignet gewesen.

Viele Beanstandungen bei E-Zigaretten und Tabak-Ersatz

Entdeckt wurden laut Ministerium neben Salmonellen in Pfeffer oder Metalldraht in Schwarzwälder Schinken beispielsweise Listerien, also Bakterien, in Räucherlachs, ein zu hoher Gehalt an Histamin in verdorbenem Thunfisch, Bakterien vom Typ Escherichia coli in Pak Choi oder Schweinemett sowie berauschende Cannabinoide in Süßigkeiten.

Besonders im Fokus standen nach Ministeriumsangaben Ersatzprodukte für Tabak und E-Zigaretten. Hier gab es bei insgesamt 200 untersuchten Proben 194 Beanstandungen, eine Quote von 97 Prozent. Bei zahlreichen Produkten sei unerlaubt der Geschmack beziehungsweise Geruch beworben worden, auch habe es Mängel bei Kennzeichnungen gegeben. Es seien zudem E-Zigaretten mit unzulässigen Cannabinoiden entdeckt worden.