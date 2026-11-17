Vorstandswahlen am Donnerstag Die Zukunft der Landespflegekammer steht auf dem Spiel Frank Schmidt-Wyk 17.11.2026, 18:00 Uhr

i Geht für die mehr 40.000 Berufstätigen in der Pflege in RLP nach zehn Jahren die Zeit der Zwangsmitgliedschaft in der Landespflegekammer zu Ende? Sina Schuldt. picture alliance/dpa

Die Landespflegekammer ist vor allem wegen der erhobenen Zwangsbeiträge bei ihren eigenen Mitgliedern in Misskredit geraten – nun droht sogar die Auflösung. Wie geht es weiter? Die Vorstandswahlen am Donnerstag sind eine wichtige Weichenstellung.

Der Donnerstag ist ein wichtiger Tag für die Zukunft der Landespflegekammer: Am Vormittag kommt die frisch gewählte Vertreterversammlung in Mainz zur konstituierenden Satzung zusammen und wählt einen neuen Vorstand.Beste Chancen auf das Amt der Präsidentin hat Alexandra Schug aus Berschweiler (Kreis Birkenfeld): Als gemeinsame Kandidatin der drei stärksten Wahllisten (PBRN I StOP PK, Pflegebündnis Koblenz – Kammer ohne Zwang und Pflegekammer ...







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