Die Landespflegekammer ist vor allem wegen der erhobenen Zwangsbeiträge bei ihren eigenen Mitgliedern in Misskredit geraten – nun droht sogar die Auflösung. Wie geht es weiter? Die Vorstandswahlen am Donnerstag sind eine wichtige Weichenstellung.
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Der Donnerstag ist ein wichtiger Tag für die Zukunft der Landespflegekammer: Am Vormittag kommt die frisch gewählte Vertreterversammlung in Mainz zur konstituierenden Satzung zusammen und wählt einen neuen Vorstand.Beste Chancen auf das Amt der Präsidentin hat Alexandra Schug aus Berschweiler (Kreis Birkenfeld): Als gemeinsame Kandidatin der drei stärksten Wahllisten (PBRN I StOP PK, Pflegebündnis Koblenz – Kammer ohne Zwang und Pflegekammer ...