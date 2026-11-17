Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) und Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) stellen den ersten Haushaltsentwurf der schwarz-roten Koalition für die nächsten beiden Jahre vor. Mehrere zentrale Schwerpunkte der Partner sollen umgesetzt werden.
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Mit einem Haushalt zeigen Regierungen, wo sie ihre politischen Schwerpunkte setzen. Deshalb war mit Spannung die Vorstellung des ersten gemeinsamen Haushaltsentwurfs der rheinland-pfälzischen Großen Koalition aus CDU und SPD erwartet worden. Am Dienstag stellten Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) und Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) ihren Plan für den Doppelhaushalt 2027/2028 vor.