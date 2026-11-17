GroKo-Doppelhaushalt-Entwurf So will die RLP-GroKo die Bürger 2027/2028 entlasten Bastian Hauck 17.11.2026, 16:01 Uhr

i Am Dienstag stellte Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) gemeinsam mit Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) den Plan für den Doppelhaushalt 2027/2028 vor. Es ist der erste gemeinsame Entwurf der neuen rheinland-pfälzischen GroKo. Hannes P. Albert/dpa

Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) und Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) stellen den ersten Haushaltsentwurf der schwarz-roten Koalition für die nächsten beiden Jahre vor. Mehrere zentrale Schwerpunkte der Partner sollen umgesetzt werden.

Mit einem Haushalt zeigen Regierungen, wo sie ihre politischen Schwerpunkte setzen. Deshalb war mit Spannung die Vorstellung des ersten gemeinsamen Haushaltsentwurfs der rheinland-pfälzischen Großen Koalition aus CDU und SPD erwartet worden. Am Dienstag stellten Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) und Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) ihren Plan für den Doppelhaushalt 2027/2028 vor.







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