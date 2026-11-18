Wer kann sich schon davon freisprechen, schon mal ein zu simples Passwort benutzt zu haben? Was harmlos klingt, kann ein Einfallstor für Hacker werden. Das Koblenzer Unternehmen WeSaveIT arbeitet daran, dass Cyberkriminelle keine Chance haben.
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Der Cyberangriff auf Kühlanlagen in Lebensmittelgeschäften sei nur eine Frage der Zeit gewesen. Aber die massiven Schäden, von denen Märkte in vielen Ländern Europas betroffen waren, hätten auch etwas Gutes, meint Jonathan Fritz: „Nun sollte auch der breiten Mehrheit in der Gesellschaft bewusst sein, wie folgenreich Schwachstellen in der IT-Infrastruktur sein können.