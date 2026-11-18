Besuch bei Ideko in Lahnstein Eine Wunderwelt mit King Kong und anderen Kuriositäten Anke Mersmann 18.11.2026, 06:00 Uhr

i Für einen Spaß zu haben: Philipp Putzer (links) und Christian Schröder samt einer leicht grusligen Mumie. Mit zwei weiteren Gesellschaftern haben die beiden den Deko- und Kulissenverleih Ideko übernommen, eine Wunderwelt auf gut 4000 Quadratmetern Lagerfläche. Und mit so mancher Kuriosität. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Mit zwei weiteren Verbündeten sind Philipp Putzer und Christian Schröder die Nachfolge in einem ungewöhnlichen Unternehmen angetreten: Mit dem Requisitenverleih Ideko betreiben sie ein Business zwischen Gorilla und Freiheitsstatue. Und nicht nur das.

King Kong wacht über allem. Eine zerquetschte Propellermaschine in der einen Faust haltend, in der anderen eine blonde Schönheit, ist der Gigant so etwas wie ein Torwächter für alle, die das wundersame Terrain der Ideko GmbH betreten. Die gewaltige, aus Kunstharz geformte Figur des wohl berühmtesten Affen der Filmgeschichte reicht fast bis zur Decke der Lagerhalle des Requisitenverleihs am Rand von Lahnstein (Rhein-Lahn-Kreis).







Artikel teilen

Artikel teilen