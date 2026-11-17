Rechtsrheinische Bahnstrecke Pro Bahn nennt Korridorsanierung „Vorzeigeprojekt“ Tim Kosmetschke 17.11.2026, 15:00 Uhr

i Während der monatelangen Vollsperrung der rechtsrheinischen Bahnstrecke rollen Ersatzbusse – und zwar sehr zuverlässig, wie Pro Bahn betont. Armin Weigel/dpa. picture alliance/dpa

Viele Menschen am Mittelrhein sehnen den 13. Dezember herbei – zumindest jene, die auf der rechten Rheinseite leben und auf die Bahn angewiesen sind. Dann sollen dort wieder Züge rollen. Der Fahrgastverband Pro Bahn ist optimistisch.

Sollte sich der Abschluss der Korridorsanierung Rechter Rhein tatsächlich verschieben, wäre das aus Sicht des Fahrgastverbandes Pro Bahn „fatal“, sagt Landesvorsitzender Noah Wand auf Anfrage unserer Zeitung. Er betont allerdings, dass er aktuell keine Anzeichen für eine solche Verzögerung sieht und sie nach derzeitigem Kenntnisstand für unrealistisch hält.







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