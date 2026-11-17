Bekannter Brite aus RLP Gary Blackburn zum neuen 007: „Bond wird noch cooler“ Tim Kosmetschke 17.11.2026, 13:00 Uhr

i Blick ins James-Bond-Themenzimmer im „Little Britain Inn“ in Vettelschoß (Kreis Neuwied): Hotelchef und Bond-Fan Gary Blackburn hat sich auf dem Wandgemälde selbst verewigen lassen – Vorlage für 007 war ein Jugendfoto von ihm. Wie findet er die Wahl von Robert Pattinson zum neuen Bond? Wir haben mit ihm darüber gesprochen. Gary Blackburn/Little Britain Inn

Ist Robert Pattinson der Richtige? Das diskutieren 007-Fans in der ganzen Welt. Wir haben mit Gary Blackburn gesprochen. Der Brite betreibt im Kreis Neuwied ein Themenhotel mit Bond-Zimmer. Und er hat ein „Skyfall“-Tor. Was er über Pattinson denkt.

Sein Name ist Pattinson, Robert Pattinson: Die Berufung des Schauspielers zum neuen James-Bond-Darsteller ist eine weltweit beachtete Nachricht – in Großbritannien und für Briten aber hat sie noch mal eine andere, eine größere Bedeutung: „Absolut – ich schaue jetzt gleich eine Talkshow im britischen TV, in der das ausführlich besprochen wird“, sagt Gary Blackburn, als wir ihn am Dienstagmorgen erreichen.







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