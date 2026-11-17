Ist Robert Pattinson der Richtige? Das diskutieren 007-Fans in der ganzen Welt. Wir haben mit Gary Blackburn gesprochen. Der Brite betreibt im Kreis Neuwied ein Themenhotel mit Bond-Zimmer. Und er hat ein „Skyfall“-Tor. Was er über Pattinson denkt.
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Sein Name ist Pattinson, Robert Pattinson: Die Berufung des Schauspielers zum neuen James-Bond-Darsteller ist eine weltweit beachtete Nachricht – in Großbritannien und für Briten aber hat sie noch mal eine andere, eine größere Bedeutung: „Absolut – ich schaue jetzt gleich eine Talkshow im britischen TV, in der das ausführlich besprochen wird“, sagt Gary Blackburn, als wir ihn am Dienstagmorgen erreichen.