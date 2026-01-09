Gastbeitrag Wirtschaft: Was KI für die Zukunft unserer Unternehmer bedeutet
Gute Führungskräfte werden auch in Zukunft ein Erfolgsfaktor von Familienunternehmen sein, schreibt WHU-Professorin Nadine Kammerlander in ihrem Gastbeitrag. Künstliche Intelligenz kann helfen, ersetzt aber nicht die Chefs, meint sie.
In letzter Zeit führte ich viele Gespräche mit Familienunternehmern zu Künstlicher Intelligenz. Mehr als drei Jahre nach dem Zugänglichmachen von ChatGPT für die Öffentlichkeit ist klar, Künstliche Intelligenz – ähnlich wie das Internet – wird nicht einfach wieder verschwinden.