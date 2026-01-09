Gastbeitrag Wirtschaft
Was KI für die Zukunft unserer Unternehmer bedeutet
Die KI-Ära hat begonnen. Was bedeutet das für Unternehmer?
Robert Michael/dpa. picture alliance/dpa

Gute Führungskräfte werden auch in Zukunft ein Erfolgsfaktor von Familienunternehmen sein, schreibt WHU-Professorin Nadine Kammerlander in ihrem Gastbeitrag. Künstliche Intelligenz kann helfen, ersetzt aber nicht die Chefs, meint sie.

Lesezeit 3 Minuten
In letzter Zeit führte ich viele Gespräche mit Familienunternehmern zu Künstlicher Intelligenz. Mehr als drei Jahre nach dem Zugänglichmachen von ChatGPT für die Öffentlichkeit ist klar, Künstliche Intelligenz – ähnlich wie das Internet – wird nicht einfach wieder verschwinden.

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzWirtschaft