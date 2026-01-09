Schlammschlacht in Haßloch Rückendeckung und Zuspruch für Wirdemann nach Rücktritt Tim Kosmetschke 09.01.2026, 14:22 Uhr

i Haßloch in der Pfalz, mit gut 20.000 Einwohnern eines der größten Dörfer Deutschlands: Die Vorgänge rund um den unfreiwilligen Rücktritt des Beigeordneten Marcel Wirdemann sorgen weit über die Grenzen des Ortes für Interesse. Uwe Anspach. picture alliance/dpa

Was bleibt von der Schlammschlacht um den zurückgetretenen Beigeordneten der Gemeinde Haßloch in der Pfalz? Die örtliche CDU stellt sich jedenfalls vor Marcel Wirdemann, der im Hauptjob Polizist ist. Und auch im Innenministerium ist man entspannt.

Der wegen Gerüchten um sein Privatleben und die beruflichen Pläne seiner Frau unfreiwillig zurückgetretene Ex-Beigeordnete der Gemeinde Haßloch, Marcel Wirdemann, erhält öffentlich weiterhin viel Rückendeckung – auch aus seiner Partei: „Wir sind uns einig, dass es eine zufriedenstellendere Lösung gegeben hätte“, wird der Vorsitzende des Haßlocher CDU-Ortsverbands, Marcel Zahn,







Artikel teilen

Artikel teilen