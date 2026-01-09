Winterdienst im Dauereinsatz Schnee und Glätte: Diese Straßen räumt der LBM zuerst Tim Kosmetschke 09.01.2026, 06:00 Uhr

i Der Winterdienst - hier bei der Straßenmeisterei in Hachenburg im Westerwald - ist derzeit im Dauereinsatz. Röder-Moldenhauer

Schnee und Eis sorgen derzeit an vielen Stellen in Rheinland-Pfalz für Gefahr und Verkehrsbehinderungen. Die Männer und Frauen des Winterdiensts kämpfen dagegen an. Wo aber zuerst? Wir haben den LBM gefragt, wie priorisiert wird.

Sie sorgen in diesen winterlichen Tagen dafür, dass der Straßenverkehr in Rheinland-Pfalz weiterrollen kann: die Männer und Frauen vom Winterdienst. Und auch wenn der Kräfte- und Materialeinsatz immens ist: Überall gleichzeitig können sie nicht sein, um die Straßen von Schnee zu befreien und zu streuen.







