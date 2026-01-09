Schnee und Glätte: Diese Straßen räumt der LBM zuerst

Schnee und Eis sorgen derzeit an vielen Stellen in Rheinland-Pfalz für Gefahr und Verkehrsbehinderungen. Die Männer und Frauen des Winterdiensts kämpfen dagegen an. Wo aber zuerst? Wir haben den LBM gefragt, wie priorisiert wird.
Lesezeit 1 Minute
Sie sorgen in diesen winterlichen Tagen dafür, dass der Straßenverkehr in Rheinland-Pfalz weiterrollen kann: die Männer und Frauen vom Winterdienst. Und auch wenn der Kräfte- und Materialeinsatz immens ist: Überall gleichzeitig können sie nicht sein, um die Straßen von Schnee zu befreien und zu streuen.