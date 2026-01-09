Skifahren und Rodeln in RLP? Hier gibt es Schnee-Infos

Skifahren und Rodeln – das geht nicht nur in den Alpen. Auch in Rheinland-Pfalz gibt es Pisten, Bahnen und Lifte. Die Frage ist: Liegt auch genug Schnee – und sind die Anlagen in Betrieb? Wir geben einen Überblick darüber, wo es aktuelle Infos gibt.
Nach einem vor allem in den Tälern eher milden Freitag wird rechtzeitig zum Wochenende neuer Schnee in Rheinland-Pfalz erwartet. Aber fällt genug für ausgedehnten Ski- und Rodelspaß auf den Höhen von Eifel, Hunsrück, Westerwald und Taunus? Wer sich informieren möchte, ob sich die Anfahrt lohnt, findet online oder auch unter bestimmten Telefonnummern aktuelle Updates.