Sicherungsverfahren in Koblenz Muslima mit Schlagstock auf Kopf geschlagen Johannes Mario Löhr 09.01.2026, 16:47 Uhr

i Ein 32-jähriger Mann schlug im Sommer des vergangenen Jahres einer Muslima in Neuwied mit einem Schlagstock auf den Kopf. Nun ist am Koblenzer Landgericht ein Sicherungsverfahren angelaufen. (Symbolfoto) Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild/Sonja Wurtscheid

Ausländerfeindliche Parolen soll ein 32-Jähriger nach einer Schlagstock-Attacke auf den Kopf einer Muslima im Sommer 2025 in Neuwied skandiert haben. Details und Hintergründe zu einem nun am Landgericht Koblenz angelaufenen Sicherungsverfahren.

Ein 32-jähriger Mann hat im Sommer des vergangenen Jahres einer nichts ahnenden Muslima am helllichten Tag mitten in Neuwied aus seinem Rollstuhl heraus mit einem Schlagstock von hinten auf den Kopf geschlagen. Die Tat war im Juli von einer Überwachungskamera gefilmt worden.







