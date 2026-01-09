Das sollte jeder im Krisenfall zu Hause haben

Ein Krisenfall kann plötzlich eintreten. Das spürten jüngst Tausende Berliner, als tagelang der Strom weg war. Auch die weltpolitische Lage lässt Krisen befürchten. Katastrophenschützer Christian Neitzer erklärt, wie man für Notfälle vorsorgt.
Wie es ist, in einer dunklen, kalten Wohnung auszuharren, mussten Tausende Berliner zum Jahresbeginn schmerzhaft erfahren. Tagelang war im Südwesten der Hauptstadt der Strom nach einem Brandanschlag ausgefallen. Eine Krise kann die Menschen ad hoc ereilen.