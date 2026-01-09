Suche nach Schutzräumen: Thema erreicht den Landtag

Wo gibt es noch Bunker und ähnliche Zufluchtsbauten in Rheinland-Pfalz? Diese Frage kommt auf die Kommunen im Land zu – in Form eines Schreibens des Bundesamts für Bevölkerungsschutz. Das Ganze wird jetzt auch zu einem landespolitischen Thema.
1066 Plätze in Schutzbauten gibt es derzeit in Rheinland-Pfalz. Angesichts von 4,174 Millionen Menschen, die ungefähr im Bundesland leben, ist das alarmierend wenig. Seit dem Ende des Kalten Krieges wurden fast alle vorhandenen Bunker und sonstigen Schutzanlagen zurückgebaut – oder schlicht vergessen.