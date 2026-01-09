Wo sind noch Bunker in RLP? Suche nach Schutzräumen: Thema erreicht den Landtag Dirk Eberz

Tim Kosmetschke 09.01.2026, 17:00 Uhr

i Bunkeranlagen sind in Rheinland-Pfalz selten geworden. Wo gibt es überhaupt noch Schutzräume? Das sollen die Kommunen ab März ermitteln (Symbolfoto). Julian Stratenschulte. picture alliance/dpa

Wo gibt es noch Bunker und ähnliche Zufluchtsbauten in Rheinland-Pfalz? Diese Frage kommt auf die Kommunen im Land zu – in Form eines Schreibens des Bundesamts für Bevölkerungsschutz. Das Ganze wird jetzt auch zu einem landespolitischen Thema.

1066 Plätze in Schutzbauten gibt es derzeit in Rheinland-Pfalz. Angesichts von 4,174 Millionen Menschen, die ungefähr im Bundesland leben, ist das alarmierend wenig. Seit dem Ende des Kalten Krieges wurden fast alle vorhandenen Bunker und sonstigen Schutzanlagen zurückgebaut – oder schlicht vergessen.







