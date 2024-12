Extremismus in Rheinland-Pfalz Was Kampfsport für die rechte Szene bedeutet 19.12.2024, 12:13 Uhr

i Rechtsextreme sind laut Verfassungsschützen immer mehr in Kampfsportarten aktiv. Boxen ist in der Szene demnach besonders angesagt. Der Boxkampf wurde während des Nationalsozialismus ideologisch besonders aufgeladen. Christian Charisius. picture alliance / Christian Charisius/dpa

Kampfsport ist ein Bindemittel der rechtsextremen Szene, auch in Rheinland-Pfalz. Welche Strategien setzt das Land dagegen ein – und warum spielt gerade der Sport eine so zentrale Rolle? Das Innenministerium informiert auf Anfrage der Grünen.

Welche Rolle spielt der Kampfsport in der rechtsextremen Szene? Verfassungsschützer haben hier eine klare Antwort: eine große.Dem Kampfsport – sei es in Trainings, sei es in Wettkämpfen – wird demnach eine starke identitätsstiftende Wirkung zugeschrieben: „Kampfsport verbindet innerhalb der rechtsextremistischen Szene Personen des neonazistischen Spektrums“, heißt es etwa beim Bundesamt für Verfassungsschutz.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen