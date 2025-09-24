Zwei rheinland-pfälzische Orte sind Spitzenreiter in einer bundesweiten Auswertung: In Welschenbach liegt der Altersdurchschnitt der Bevölkerung bei 63, in Lautzenhausen bei 33,7 Jahren. Das sind mögliche Gründe dafür.
Lesezeit 3 Minuten
Lautzenhausen und Welschenbach: Diese beiden Orte trennen etwas mehr als 100 Kilometer, eine circa 90-minütige Autofahrt, eine Landkreisgrenze – und mehr als 29 Jahre. Mit Blick auf das Durchschnittsalter der Bevölkerung. Das hat eine Auswertung des Statistischen Bundesamts kürzlich ergeben.