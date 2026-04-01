Fraktionsvorsitz verloren
Was Jan Bollinger über verlorenen AfD-Machtkampf sagt
Auf einsamem Posten: Jan Bollinger hat den Rückhalt in der AfD-Fraktion verloren, kurz nach der Landtagswahl wurde er geschasst
Auf einsamem Posten: Jan Bollinger hat den Rückhalt in der AfD-Fraktion verloren, kurz nach der Landtagswahl wurde er geschasst.
Florian Wiegand. picture alliance/dpa

19,5 Prozent bei der Landtagswahl – ein historisches Ergebnis für die AfD in Rheinland-Pfalz. Dennoch wird Spitzenkandidat Jan Bollinger kurz darauf als Fraktionsvorsitzender abserviert. Jetzt äußert sich der Neuwieder erstmals ausführlich. 

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Bislang hat sich Jan Bollinger zu den Vorgängen in der AfD-Fraktion recht bedeckt gehalten: Kurz nach der aus Sicht der AfD erfolgreich verlaufenden Landtagswahl wurde der Neuwieder als Fraktionsvorsitzender geschasst. Jetzt äußert er sich ausführlich im Interview.

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Rheinland-PfalzPolitik (LaWa)

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