19,5 Prozent bei der Landtagswahl – ein historisches Ergebnis für die AfD in Rheinland-Pfalz. Dennoch wird Spitzenkandidat Jan Bollinger kurz darauf als Fraktionsvorsitzender abserviert. Jetzt äußert sich der Neuwieder erstmals ausführlich.
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Bislang hat sich Jan Bollinger zu den Vorgängen in der AfD-Fraktion recht bedeckt gehalten: Kurz nach der aus Sicht der AfD erfolgreich verlaufenden Landtagswahl wurde der Neuwieder als Fraktionsvorsitzender geschasst. Jetzt äußert er sich ausführlich im Interview.