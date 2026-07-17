Aktuelle Untersuchungen zum deutschen Arbeitsmarkt senden widersprüchliche Signale: Manche Studie spricht von über 4 Millionen fehlenden Arbeitskräften bis 2036, andere sehen großflächige Jobverluste. Der „Business Talk“ sucht und gibt Antworten.

Die Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft ließ aufhorchen: In den nächsten zehn Jahren, so die Experten, fehlen in Deutschland bis zu 4,3 Millionen Menschen im arbeitsfähigen Alter. Dies aus unterschiedlichen Gründen: Die Babyboomer und damit die stärksten Jahrgänge gehen in Rente, zudem lasse das Interesse am Standort Deutschland nach und mit ihm die Zuwanderung.

Dies steht in einigem Widerspruch zu Nachrichten, die man in jüngster Zeit ebenfalls zum deutschen Arbeitsmarkt lesen konnte: massenhafter Jobabbau insbesondere in der Industrie, Disruption durch KI – und das alles bei anhaltendem Null- oder Minimalwachstum.

„Wir brauchen eine Agenda für die nächsten zehn Jahre.“

Was genau stimmt denn nun, auf was müssen wir uns absehbar einrichten? Ralf Kölbach, Vorstandssprecher der Westerwaldbank, und Chefredakteur Lars Hennemann gehen in der neuen Folge des „RZ Business Talk“ auf Spurensuche. Für Kölbach besteht durchaus ein Zusammenhang zum Thema Wachstum: „Nur wenn es gelingt, wieder mehr Wachstum zu erzeugen, wird die Wirtschaft auch wieder mehr investieren und damit auch für Jobs sorgen.“

Er fordert in diesem Zusammenhang eine „Agenda 2036“ für den Standort Deutschland: „Für eine Agenda 2030 haben wir leider schon zu viel Zeit verloren, wir sollten jetzt die kommenden zehn Jahre in den Blick nehmen.“ Und was passiert in diesen zehn Jahren auf dem Arbeitsmarkt? Kölbach hält weder die eine noch die andere Maximalprognose für wahrscheinlich. Unter einer Voraussetzung: „Wir haben nach wie vor alle Chancen, wir müssen nur das Richtige tun und nicht nur auf das Negative schauen.“

i Dr. Ralf Kölbach, Vorstandssprecher der Westerwald Bank, bei der Aufnahme eines Podcasts mit Lars Hennemann in der Redaktion der Rhein-Zeitung in Koblenz. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

„Politik muss den Rahmen setzen.“

Auch KI könne dabei weiterhin trotz aller Unkenrufe für positive Akzente sorgen: „Vorausgesetzt, sie findet vermehrt Einzug in der strategischen Steuerung der Unternehmen, wofür die Politik wieder einen entsprechenden Rahmen setzen muss.“ Wenn all das gelinge, dann – da ist Kölbach sicher – gingen Deutschland weder die Arbeitskräfte zu Millionen aus noch stünden Millionen ohne Jobs da.

Der „Business Talk“ – die Folgen und Themen im Überblick

Der „Business Talk“ ist ein Podcast-Projekt von Rhein-Zeitung und Westerwaldbank. In ihm diskutieren Dr. Ralf Kölbach (Vorstandssprecher der Bank) und Chefredakteur Lars Hennemann, wie die globale Welt die Wirtschaft der Region beeinflusst. Eine neue Folge gibt es immer am dritten Freitag jedes Monats.

Die letzten Folgen im Überblick:

- Folge 10: In dieser Folge geht es um das Thema Erwartungsmanagement (online)

- Folge 11: In dieser Folge geht es um das Thema Energiepreise (online)

- Folge 12: In dieser Folge geht es um das Thema Zukunft der KI (online)

- Folge 13: In dieser Folge geht es um das Thema Arbeitsmarkt (online)