Timetable veröffentlicht Wer wann wo auflegt bei der Nature One 17.07.2026, 07:00 Uhr

i Bilder wie dieses wird die Nature One auch in diesem Jahr wieder produzieren. Knapp zwei Wochen müssen sich die Festivalbesucher noch gedulden, dürfen sich jetzt aber schon mal in den Timetable einlesen. Nature One

Paul Kalkbrenner am Freitag, Fatboy Slim am Samstag: Knapp zwei Wochen vor dem offiziellen Startschuss hat die Nature One den Timetable veröffentlicht. Neuigkeiten gibt es zudem auch in Sachen Festivalhymne.

Vier Tage Techno in allen Erscheinungsformen, zu hören auf 20 Floors, gefeiert von 60.000 Besuchern, serviert von mehr als 350 DJs, darunter Stars wie Paul Kalkbrenner, Lilly Palmer oder Fatboy Slim: Das sind die bislang bekannten Rahmendaten der Nature One, die in diesem Jahr vom 30.







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